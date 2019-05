Ikea går inn i det svenske solcellemarkedet

Den svenske møbelgiganten Ikea sysler som kjent med mye mer enn bare konvensjonelle møbler – som det smarte lyssystemet Trådfri og «lampehøyttaleren» Symfonisk.

Nå er det også klart at deres solcellepaneler – som i nåværende markeder går under navnet Solstråle – omsider kommer til Sverige etter sommeren. For denne gangen har svenskene også vært nødt til å vente.

Per i dag er nemlig solcellepanelene kun til salgs i Belgia, Italia, Nederland, Polen og Tyskland.

Får støtte

En av grunnene til at Sverige nå skal være et interessant marked, har nok mye med at den svenske regjeringen har satt den offentlige solcellestøtten for privatpersoner til 30 prosent av investeringskostnadene.

Det hjelper selvsagt. Solcellepaneler er ingen spesielt liten investering – i Nederland skal prisene typisk ligge på mellom 30 og 50 tusen kroner for åtte paneler, avhengig av design.

Ettersom svenske hustak generelt er større, vil Ikea muligens satse på større og dertil dyrere pakker i Sverige.

Men enn så lenge er det ikke klart hva panelene vil koste og hvem som kommer til å bistå med installasjonene. Det eneste vi vet, er at produktene skal selges til både privat- og bedriftskunder.

Til Norge innen 2025

Her på berget har vi også visse støtteordninger for el-produksjon gjennom Enova, men det er ingen umiddelbare planer om å få Solstråle til Norge sånn helt umiddelbart.

– IKEA Norge har (fortsatt) planer om å tilby solcelleløsninger for hjemmebruk innen 2025. På nåværende tidspunkt kan vi imidlertid ikke gi noen nærmere informasjon om når det kommer skje, får vi vite i en e-post fra Stine Odland, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Ikea Norge.

Hun legger også til at lanseringen i Sverige vil gi god erfaring som kan brukes når selskapet planlegger tilbudet her i Norge.

