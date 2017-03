Ice setter opp prisene på sine abonnementer med mellom 30 og 50 kroner. De kundene som har Ice sitt populære 99-kroners-abonnement i dag, må dermed betale 129 kroner per måned når de bytter.

Ifølge selskapet er årsaken til prisøkningen at EU-gjesting nå blir inkludert i prisene.

Abonnementet til 299 som hittil har hatt 5 GB data, får 6 GB data og blir 49 kroner dyrere per måned.

Ice setter opp prisene, men inkluderer fri bruk i EU. Kunder som ikke bytter, vil ikke kunne bruke telefonen i utlandet etter 1. juni. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Som en engangs-gest får kundene samtidig en datapakke tilsvarende den de allerede abonnerer på. Denne vil rulle på lik linje med vanlig mobildata dersom den ikke brukes opp.

Informasjon om de forskjellige prispakkene er ennå ikke åpent tilgjengelig på Ice' nettsider.

– Ettersom vi alltid deler nyheter først med våre eksisterende kunder og deretter med markedet for øvrig, så distribuerer vi prisoversikten tidligst fredag morgen, sier Ice-sjef Eivind Helgaker i en SMS til Tek.nos søsternettsted, Inside Telecom.

Omtrent alle mobilabonnement vil trolig bli dyrere snart:

Virker ikke i utlandet etter 1. juni

– Abonnement uten EU inkludert vil dessverre ikke virke i utlandet etter 1. juni 2017. Grunnen er det nye EU-direktivet knyttet til internasjonal gjesting som trer i kraft 15. juni 2017. Dette direktivet vil berøre alle norske teleoperatører, skriver Ice i sin informasjon til kundene.

Hver måned kårer vi det beste mobilabonnementet i forskjellige kategorier, og Ice har lenge vunnet i den minste kategorien. Når prisene øker kan det bli en endring. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Selskapet opplyser kundene om at de står fritt til å bytte abonnement selv om de er i bindingstid, men at bindingen videreføres på nytt abonnement til høyere pris. De som ikke bytter, vil ikke kunne bruke telefonen utenfor Norge etter 1. juni.

– Dersom du har abonnement uten EU inkludert, vil du ikke kunne bruke telefonen i utlandet etter 1. juni. Den vil rett og slett ikke virke, og du vil ikke kunne ringe, tekste eller bruke mobildata. Du vil derimot kunne koble deg til lokale wifi-soner, slik at du kan kommuniserer via sosiale medier, tekste via Whatsapp eller ringe med Skype og Facetime. Men husk, vær forsiktig med å dele sensitiv informasjon som kredittkortnummer og personnummer dersom du er på et åpent offentlig nettverk i utlandet, skriver Ice.

Kunder som bytter til nytt abonnement for å kunne bruke telefonen i utlandet i sommer, vil ikke kunne bytte tilbake til sitt gamle abonnement når de kommer hjem. Ice beklager til kunder som akkurat har tegnet nytt abonnement uten å bli informert om de forestående endringene.

– For å sikre sunn konkurranse i markedet og at du som kunde skal få best mulig tilbud, er det viktig at informasjon om priser og innhold i abonnement holdes tett til brystet til den dagen de er tilgjengelig i markedet. Vi har derfor ikke informert noen om disse prisene før nå. Vi forstår om du synes dette er dumt, men vi tror også at du forstår at vi gjør for ditt eget beste, skriver Ice til kundene.

Slutt på 99-kroners-abonnement

Ice har sendt informasjon til kundene. Klikk for et større bilde av nyhetsbrevet.

Ekomloven § 2-4 sier: Tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste skal varsle sluttbruker om endring i eller opphør av avtalen. Endring i eller opphør av avtale kan tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er sendt sluttbruker. Sluttbruker som ikke godtar nye avtalevilkår, kan uten ekstra kostnader heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. I varselet til sluttbruker skal det informeres om retten til å heve avtalen.

I samme kapittel står også at tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett pålegges å sikre at alle abonnenter har tilgang til alle nummer. Plikten gjelder ikke dersom dette er teknisk eller økonomisk umulig for tilbyder.

– Kunder som ønsker det skal selvsagt kunne bytte abonnement. Det står også skrevet i informasjonen som går ut til kundene, skriver Helgaker til vårt søsternettsted, Inside Telecom.

Med de nye prisplanene er det slutt på selskapets populære abonnement til 99 kroner per måned inkludert 1 GB data.

For kunder som vil ha abonnement til denne prisen, finnes det fortsatt alternativer i markedet. Hello tar 98 kroner per måned, mens Komplett mobil har kampanjepris på 99 kroner i måneden. Ingen av disse abonnementene inkluderer imidlertid fri bruk i EU.

Komplett mobil har en løsning der EU-gjestingen kan skrus av og på så man ikke betaler for mer enn de dagene man er på reise. Det rimeligste abonnementet med 1 GB data og EU-gjesting inkludert, er per i dag Telia smart barn til 169 kroner i måneden, altså betydelig dyrere enn Ice' nye priser.

1GB-abonnement til Ice har vunnet våre kåringer i mange måneder på rad, men den prisen kan forsvinne når prisen stiger...

