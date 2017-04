Ice reintroduserer abonnement til 99 kroner i måneden

Da Ice innførte fri EU-roaming på sine abonnementer tidligere i år, økte de samtidig prisene og endret den inkluderte datamengden på flere av abonnementene.

2 GB-abonnementet til 199 kroner i måneden ble for eksempel til 3 GB for 249 kroner i måneden, men altså med EU-roaming inkludert. Kundene fikk imidlertid et valg om å beholde sine gamle abonnement, men de vil da ikke fungere i EU/EØS i det hele tatt etter 15. juni.

Legger til to abonnement

Nå har Ice kommet til at de skal reintrodusere 2 GB-abonnementet sitt, og det til samme pris som tidligere, altså 199 kroner i måneden.

Selskapet lanserer også et nytt miniabonnement med 500 MB data til 99 kroner i måneden. Begge abonnementene inkluderer i likhet med de øvrige Ice-abonnementene bruk i EU/EØS, data rollover og fri tale, SMS og MMS.

Ice fakturerer heller ikke kundene ekstra for overforbruk av data, men struper i stedet datahastigheten til 64 kbit/sek resten av måneden om du ikke velger å kjøpe en datapakke.

– Den siste måneden har vi mottatt to tydelige ønsker fra kundene våre. Mange har etterspurt et abonnement med en enda mindre datapakke, mens andre har gitt oss tilbakemelding om at de ønsker kortere intervaller mellom datapakkene slik de får flere alternativer å velge mellom. Begge ønskene imøtekommer vi, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice, i en pressemelding.

Billigste med 2 GB

2 GB-abonnementet til Ice er for øvrig det billigste 2 GB-abonnementet med EU/EØS-roaming inkludert i skrivende stund, ifølge vår mobilkalkulator.

Det sammen med Telias Smart Ung 2 GB-abonnement, men sistnevnte er kun tilgjengelig for deg under 21 år.

Alle mobiloperatørene er for øvrig påkrevd å innføre fri roaming i EU/EØS før 15. juni. Så langt er det kun Telia, Telenor, Ice, Get, Hello og nykommeren Fjordkraft som har gjort dette.

Chess varslet også en del kunder i en SMS onsdag om at de innfører fri EU-roaming på sine eksisterende abonnement fra 1. mai, men har samtidig varslet at de lanserer nye abonnementer tirsdag 2. mai, så vi får vente litt og se hva resultatet blir.