Ice lanserer «gratis» mobilabonnement for barn under 13 år

Ice lanserer abonnementet iceJunior, som i utgangspunktet vil være helt gratis for alle under 13 år.

Abonnementet inkluderer 1 GB mobildata, men kun i Ices eget nett. Om du bor i en storby er det sannsynligvis dekning, men det er uansett verdt å sjekke før bestilling. Ice sier selv at de har rundt 90 prosent befolkningsdekning.

Ellers inkluderer abonnementet ubegrenset ringing til inntil tre selvvalgte mobilnumre og ubegrenset SMS og MMS i Norge, også utover de tre numrene man kan ringe.

Mottak av samtaler har ingen begrensninger og ringing til hjelpetelefonene Kors på halsen og Alarmtelefonen er også inkludert.

Hva med Telia og Telenor?

For å sette det nye Ice-abonnementet i kontekst tok vi en titt på de største konkurrentenes barnetilbud. Telia og Telenor står for over 80 prosent av mobilabonnementene i Norge, og blir dermed de viktigste aktørene å sammenligne med:

Telia Barn Telenor U11 IceJunior Månedspris: 169,- 99,- 0,- Data inkludert: 1 GB, inkluderer data rollover 100 MB, inkluderer data rollover 1 GB (kun i ICE-nett) SMS/MMS inkludert: Ja Ja Ja Kostnandskontroll: Ja Ja Ja Aldersgrense: Under 16 år Under 13 år Fri bruk i EU: Ja Ja Nei, bare i Norge Annet: Fullt fungerende abonnement, men dyre spesialnummer er blokkert Fullt fungerende abonnement, men dyre spesialnummer er blokkert Kan bare ringe 3 nummer. Kan oppgradere til flere for 50 kroner i måneden

Trenger ikke være Ice-kunde

Prisen vil altså være null kroner i måneden, og foreldrene trenger ikke å være kunder hos Ice for å bestille junior-abonnementet. Barna vil dessuten få mulighet for en egen juniorbruker i Ice-appen, hvor de blant annet kan se hvilke numre de kan ringe.

Om du ønsker å fjerne begrensningen på ringing til å inkludere mer enn tre numre, vil det koste 50 kroner i måneden. iceJunior vil kun fungere i Norge, er sperret for oppføring i nummeropplysningen og dessuten sperret for alle numre og tjenester som koster penger, for eksempel telefonstemming og automatbetaling.

Om du vil bruke abonnementet utenfor Norge må du eventuelt gjøre det om til et vanlig Ice-abonnement i den perioden. Data Rollover er heller ikke inkludert.

– Vi ser at uansett hva vi gjør, så velger foreldre å gi barn under 13 år mobilabonnement. Vi har diskutert med kunder og foreldre hva de kunne sett for seg som det første abonnementet til barna. Behovene er ikke nødvendigvis veldig store, og de behøver ikke å åpne seg for hele verden, men skulle gjerne hatt anledning til å ringe mamma og pappa, sier kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson i Ice.

Håper foreldrene vil komme over

– Hva ligger i dette for Ice?

– Vi ønsker selvfølgelig at foreldrene skal være kunder hos oss, men vil ikke tvinge dem til det. Vi håper at barna etter hvert blir større brukere og dermed betalende kunder, og kanskje at foreldrene setter pris på Ice som en utfordrer og ønsker å komme over til oss. Tjenester som dette og Data Frihet hadde heller ikke kommet om ikke vi hadde bygget et tredje mobilnett og med det skapt mer konkurranse.

Johannesson sier iceJunior er starten på Ices prosess med å pakketere mobilabonnement rundt familiene.

– Vi kommer til å teste ut litt hva barna ser og får tips om i Ice-appen og hvilke rammer vi lager for deres mobilhverdag. Det handler altså ikke bare om et gratisprodukt, men også hvilke rammer vi vil skape for barna.

Ice har for øvrig kuttet ut sitt billigste vanlige abonnement. De tilbød inntil nylig 500 MB for 99 kroner i måneden.