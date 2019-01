Ice lanserer eSIM-abonnement

Ice har nå åpnet for bruk av data med eSIM, og blir dermed den tredje operatøren i Norge som gjør dette, bak Telenor og Telia.

I motsetning til de to andre operatørene er Ice-abonnementet utelukkende for data, og er ment for mobilen din. Datapakken er på 10 GB som du kan bruke som et supplement til ditt eksisterende abonnement, uansett hvilket abonnement det måtte være.

Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice.

– Med eSIM gjør vi det langt enklere for folk å skifte til en annen operatør. Det som før tok lang tid i form av porteringstid og levering av fysiske SIM-kort, kan nå gjøres ved noen få tastetrykk, og det fungerer med en gang. Det er en helt ny hverdag som gjør det langt enklere for folk flest å skifte operatør, forklarer Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice til Tek.no.

Usikker på hva eSIM er?

Første 200 til møllen

Via appen kan du registrere eSIM hos Ice. Foto: Ice

Operatøren åpnet opp for eSIM i dag, men bare som et pilotprosjekt. I første runde er det bare plass til de 200 første som registrerer seg via Ices app, og det er bare Apples tre nyeste modeller som er støttet. Denn samme begrensningen har for øvrig også Telia og Telenor.

– Vi støtter de telefonene som i dag har eSIM. Det betyr per i dag de nye iPhone-modellene Xs, Xs Max og Xr. Du registrerer bestillingen via appen til Ice, og får tilsendt en QR-kode som du skanner inn via kameraet på telefonen. Du må i tillegg samtykke til noen punkter, så vil tjenesten være aktiv, forklarer Henrik Lexow, produktsjef i Ice.

Tester live

Ofte lanseres slike pilotprosjekter i lukkede grupper eller internt hos bedrifter. Ice velger altså å gå åpent ut med direkte testing som hvem som helst kan henge seg på.

– Ved å gjøre det på denne måten håper vi å få raske tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan det er å bruke, og ikke minst hva som eventuelt savnes. Vi er opptatt av å få oversikt og tilpasse produktene forløpende, og dette er første fase. Etter hvert vil vi se videre på behovet for å for eksempel legge til støtte for tale og meldinger, Helgaker.

I starten vil du kunne kjøpe én datapakke på 10 GB som koster 249 kroner. Pakken kan du altså samkjøre med et eksisterende abonnement.

– I starten tenker vi at pakken er et godt supplement til de som for eksempel har bedriftsabonnement med lite data, hvor du enkelt kan legge til denne nye pakken takket være eSIM. I menyene kan du gå inn og velge hvilket av SIM-kortene du vil skal bruke data, forklarer Lexow.

Tar vi en kikk på mobilabonnement-oversikten vår på Tek.no ser vi at et typisk mobilabonnement med 10 GB inkludert data starter på 349 kroner hos de billigste operatørene. Det inkluderer dog også ting som fri ringing og fri sms/mms. Dermed er 249 kroner billigere, og også billigere enn datapakker du kan kjøpe i tillegg til vanlige mobilabonnement.

Telenor og Telia har også støtte for eSIM

Ice er langt fra alene om å tilby støtte for eSIM, men konkurrentene har foreløpig begrenset bruken til smartklokker. Både Telia og Telenor har støtte for Apples nyeste Apple Watch og Samsungs Galaxy Watch, hvor du kan bruke et eSIM-abonnement for å få mobildata på enhetene.