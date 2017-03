ICE-kunder får fri EU-roaming – og høyere regning

Som avslørt på fredag setter nå ICE.net opp prisene på sine mobilabonnement med 30 til 50 kroner. I bytte får du fri dataroaming i EU/EØS samt mer data inkludert i de større abonnementene.

De nye abonnementene rulles ut i forkant av det nye EU-direktivet som slår inn 15. Juni i år, som krever at norske mobiloperatører ikke kan ta mer betalt for databruk i EU enn de gjør i Norge. Derfor må alle operatører nå ha fri bruk av data innenfor EU og EØS som et grunntilbud i abonnementene sine.

Det minste abonnementet til Ice, som vi flere ganger har kåret til det beste for de som ikke trenger så mye data, går fra 99 til 129 kroner i måneden.

Administrerende direktør i ICE, Eivind Helgaker, forteller om stor begeistring rundt roamingnyheten. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Administrerende direktør Eivind Helgaker forteller at kundene er fra seg av begeistring over nyheten om EU-roaming.

– Kundene strømmer til nærmest sekund for sekund, sa en entusiastisk Helgaker entusiastisk til Inside Telecom fredag formiddag.

Som en engangs-gest får kundene samtidig en datapakke tilsvarende den de allerede abonnerer på. Denne vil rulle på lik linje med vanlig mobildata dersom den ikke brukes opp.

Så mye har prisene og datamengden hos ICE steget:

Før Etter 99,- Mobil 1GB 129,- Mobil 1GB 199,- Mobil 2GB 249,- Mobil 3GB 299,- Mobil 5GB 349,- Mobil 6GB 399,- Mobil 10GB 449,- Mobil 12GB

Kan beholde gammel avtale – uten utenlandsbruk

Selskapet opplyser at man kan velge å beholde avtalen man allerede har, for eksempel 99,- for 1GB i måneden. Men da vil du støte på problemer dersom du krysser landegrensa.

Utenfor Norge vil nemlig de gamle abonnementene være helt ubrukelige, bokstavelig talt. Du vil ikke kunne ringe, sende SMS eller bruke mobildata i utlandet dersom du ikke har byttet over til deres nye abonnement innen 1. juni 2017.

Nkom: – Ikke lovstridig

Seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Marit Mathisen sier at det ikke er noe i veien for å tilby abonnement som bare virker i Norge.

– Det har ikke vært vanlig fram til nå, men det er lov å tilby abonnementer som kun fungerer i Norge, sa hun til Teks søsternettsted Inside Telecom.

Hun tilføyer at å betale ekstra, for eksempel i form av en tilleggspakke for å kunne bruke abonnementet innenfor EØS, ikke er lov. Dette vil ansees for å være en tilleggsavgift for gjesting, noe som bryter med det nye regelverket.

Har rett til å heve avtalen

ICE opplyser i e-posten til kundene sine at den gjeldende avtaletiden vil bli overført til de nye abonnementene. Selv om dette er å anse som en markant endring av vilkårene, har ICE sitt på det tørre dersom de varsler endringen i tide.

– I følge ekomloven § 2-4, skal en slik endring i avtalen varsles senest en måned i forkant av at endringen trer i kraft, svarer Mathisen.

Kundene skal likevel informeres om sin rett til å bryte avtalen som følge av endringene. Etter Inside Telecoms dekning av saken har ICE besluttet å allerede nå informere kundene sine om deres rett til å heve avtalen fra tidspunktet endringene trer i kraft.

Det nye EU-direktivet trer i kraft 14. juni 2017.

Strømmer du mye musikk med mobilen?

Telenor lanserer nye abonnementer med fri musikkstrømming