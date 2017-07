IBM vil bygge superdatamaskin som ikke bruker mer strøm enn en lyspære

IBM er blant dem som satser aller hardest på utvikling av kunstig intelligens, og i dette arbeidet har selskapet flere ganger tidligere latt seg inspirere tungt av virkemåten til den menneskelige hjernen. Nå skal IBM ta «hjerne-arkitekturen» til et nytt nivå, kan man lese i en pressemelding fra selskapet.

IBM, i samarbeid med det amerikanske luftforsvaret, skal nemlig bygge det de kaller verdens første hjerne-inspirterte superdatamaskin.

Krever ikke mer strøm enn en lyspære

Den nye superdatamaskin-systemet er et såkalt nevrosynaptisk system basert på IBMs såkalte TrueNorth-arkitektur. Dette er en arkitektur som er inspirert av måten nervecellene og synapsene i den menneskelige hjernen fungerer på.

Skjematisk illustrasjon av IBMs «hjernearkitektur». Foto: IBM Research/YouTube

IBMs nye system skal bestå av 64 millioner nerveceller og hele 16 milliarder synapser, altså overganger mellom nervecellene. Det mest oppsiktsvekkende med det nye systemet er imidlertid at det er ekstremt strømgjerrig. Ynkelige 10 watt skal systemet kreve, ifølge IBM, som er omtrent det samme en lavenergi-lyspære ligger på.

Det nye superdatamaskin-systemet er fullt ut skalérbart og tar ifølge IBM opp en plass på bare 7 tommer i en vanlig serverrack. Det skal være mulig å kombinere åtte systemer per serverrack, som vil gi hele 512 millioner nerveceller.

Ikke-sekvensielt

De nevrosynaptiske brikkene til IBM skrev vi om allerede for flere år siden. Det som skiller IBMs hjerne-inspirerte teknologi fra konvensjonelle brikker er i hovedsak at de baserer seg på en ikke-sekvensiell struktur. Brikkene består av et slags sømløst nettverk av prosessorkjerner som opererer parallelt, og hvor både utregningsoppgaven, minnet og kommunikasjonen er slått sammen i hver kjerne.

Bruksområdene for teknologien er tallrike og omfatter ifølge IBM blant annet tolking og analysering av store mengder kompliserte data i sanntid, for eksempel av visuell art. Teknologien er også i stand til avansert datalæring, mønstergjenkjenning og prosessering av flere ulike typer sanseinntrykk på samme tid.

Mer informasjon finner du hos IBM, og se også video under for en introduksjon til teknologien.

