IBM lagde en «atom-harddisk» med ekstrem lagringstetthet

IBM hører vi ikke så mye til etter at de trakk seg fra forbrukermarkedet, men innenfor selskapets vegger foregår det intens forskning på høyt nivå. Nå har den gamle IT-traveren kunngjort en ny, eksperimentell lagringsteknologi som tilsynelatende er svært lovende.

Det nye gjennombruddet presenteres i en nylig opplastet video og innebærer at IBM har klart å lage de de kaller verdens minste magnet – og brukt den til å lagre data på.

Magneten har en størrelse på ganske uslåelige ett atom, og på dette atomet greide IBM å lagre én bit med data. Til sammenligning krever en bit med data i dag en plass på cirka 100 000 atomer, som altså betyr at løsningen potensielt kan gi temmelig ekstreme lagringsenheter i fremtiden.

Det var en innretning av denne typen, et «scanning tunneling-mikrosop», som ble brukt i eksperimentet. Foto: IBM Research

Brukte mikroskop som kan skille enkeltatomer

Den eksperimentelle teknologien gikk i korte trekk ut på å bruke et såkalt «scanning tunneling-mikroskop», som er et ikke-optisk mikroskop som er i stand til å skille enkeltatomer. IBM var selv oppfinneren av dette mikroskopet, som de vant Nobel-prisen for i 1986.

Ved hjelp av dette mikroskopet sendte forskerne elektrisk strøm gjennom atomet for på den måten å snu den magnetiske retningen opp eller ned og å «fryse» atomet på plass. På dette viset var forskerne i stand til å emulere de samme lese- og skriveegenskapene man finner på konvensjonelle, magnetiske harddisker, men altså på en bitteliten del av plassen.

Siden løsningen enn så lenge krever meget spesialisert utstyr som mildt sagt ikke er masseprodusert forblir nok konseptet eksperimentelt i ganske lang tid ennå, men ifølge IBM selv gir teknologien nye muligheter når det gjelder utvikling av mye mindre og tettere lagringsenheter.

Presentasjonsvideoen av IBMs nye eksperiment kan du se under.

