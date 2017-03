IBM har laget et batteri som kan gi strøm og kjøle maskinen din på samme tid

IBM gjør stadig fremskritt på forskningsfronten, og nå er selskapets sveitsiske avdeling på ferde igjen, denne gangen i samarbeid med universitetet ETH Zurich. Det forskerne nå har kokt sammen er en ganske spesiell batteriløsning som de tror vil kunne spille en viktig rolle i fremtidens datamaskiner.

Nyvinningen det dreier seg om er en liten brikke som både kan mate elektroniske komponenter med strøm og kjøle dem ned på samme tid.

«Flytende» batteri

Brikken beskrives av forskerne som et «flow-batteri», som innebærer at det produserer elektrisitet gjennom elektrokjemiske reaksjoner ved hjelp av to flytende elektrolytter som pumpes inn i brikken fra utsiden i et lukket kretsløp.

Vanligvis benytter flow-batterier i mye større skala i forbindelse med for eksempel vindkraft, men disse nye brikkene har altså et format som gjør at de passer i forbrukerelektroniske produkter. Elektrolyttene som ble benyttet i dette tilfellet hadde altså videre den egenskapen at den kan kjøle ned komponentene samtidig som de produserer strøm.

Brikken består av 3D-skrevne mikrokanaler. Foto: IBM/ETH Zurich

3D-skrev mikrokanaler

For å lage brikken brukte forskerne 3D-skriverteknologi til å konstruere et intrikat kanalsystem som ledet elektrolyttene inn i et porøst elektrodelag på en svært effektiv måte. IBM sier at batteriet leverte 1,4 watt per kvadratcentimeter, og om man trekker fra den energien som brukes til å pumpe inn elektrolyttene var nettoeffekten fremdeles 1 watt per kvadratcentimeter.

Meningen er ifølge forskerne å muligens integrere batteribrikken i fremtidige, tredimensjonale databrikker, men ennå trengs det en del optimaliseringsarbeid før teknologien blir effektiv nok til å faktisk drive brikker. Det er uvisst nøyaktig hva slags bruksområde forskerne ser for seg, men tilsynelatende er poenget å bidra til lavere samlet strømforbruk for elektroniske enheter.

Mer informasjon kan du finne i selve forskningsdokumentet (krever betaling).

(Via Engadget)