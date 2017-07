I dag er dagen mange elbilentusiaster har ventet på: Bilen som det kanskje har vært stilt størst forventninger til noen gang skal vises frem i ferdig utgave.

Vi snakker selvfølgelig om Teslas «folkebil» Model 3, hvor over 250.000 mennesker betalte 1000 dollar (10000 kroner i Norge) for en plass i reservasjonskøen allerede i løpet av de første tre dagene etter at forhåndsbestillingen åpnet.

Morgenfugl

Tesla har ikke annonsert noe oppdatert antall siden våren i fjor, da antallet reservasjoner var 373.000, så det er vel ikke usannsynlig at tallet er godt over 400.000 nå. Nettstedet Electrek anslo i mai at antallet nærmet seg 500.000, til tross for at Tesla-sjef Elon Musk har sagt at de «anti-selger» Model 3 ved aktivt å forsøke å få kunder med en Model 3-reservasjon til å bytte til en Model S i stedet.

Selskapet har også laget en egen sammenlikningsside mellom Model 3 og Model S, som langt på vei fremhever fordelene med Model S fremfor den nye modellen.

De 30 første bilene skal leveres ut på en tilstelning i Fremont, California, ikke langt fra San Francisco. Og Tesla har meldt at de skal livestrømme arrangementet på sine nettsider. Om du vil følge med må du imidlertid være tidlig oppe i morgen: Arrangementet starter 20.45 lokal tid, altså 05.45 i morgen tidlig norsk tid.

Watch the first Model 3 handovers on https://t.co/7Ol1Bw0ZaG this Friday at 8:45pm PT pic.twitter.com/b00OZGviNK — Tesla (@TeslaMotors) July 26, 2017

345 kilometer rekkevidde

Om du har bodd under en stein den siste tiden, er altså Model 3 Teslas forsøk på å lage en rimelig elbil med lang rekkevidde.

Den fremste konkurrenten? Opels Ampera-E ser ut til å ha enda bedre rekkevidde enn Model 3, og ligger i omtrent samme prisklasse. Foto: Opel

Tesla har angitt en rekkevidde på minst 345 kilometer etter den rimelig strenge amerikanske EPA-standarden.

Det er noe mindre enn Chevrolet Bolt/Opel Ampera-E, som har en oppgitt EPA-rekkevidde på 238 miles eller 383 kilometer. Det er også noe mindre enn dagens minste Model S (75 kWh), som har 401-417 kilometer etter den samme standarden, men fortsatt mer enn alle andre elbiler i samme prisklasse som Model 3.

Model 3 skal ellers kunne akselerere fra 0-100 på 5,8 sekunder, og kommer med maskinvare for autopilot.

Den første bilen er det Tesla-sjef Elon Musk som skal ha. Han fikk rettighetene til bilen med serienummer 1 fra Tesla-styremedlem Ira Ehrenpreis i 46-årsgave. Musk postet denne videosnutten på Instagram bare for et par timer siden, hvor han viste frem forberedelsene til kveldens overlevering.

(Videoen er bygget inn i saken under her, men krever Flash for avspilling).

Les også: Sjekk når din Tesla Model 3 blir klar

Leveres neste år

Tesla har varslet at de skal produsere 100 Model 3 i august, 1500 i september og 20000 biler i desember. Det betyr likevel at det vil ta en god stund å produsere alle bilene som er reservert. Bestiller du nå er estimert levering «medio 2018 eller senere».

Forhåpentligvis vil kveldens tilstelning også gi oss mer informasjon om prisstrukturen og hvilke muligheter bilen får. Lite er kjent om dette så langt, med unntak av at startprisen skal være 35.000 dollar i USA. Til sammenlikning koster billigste Model S 69 500 dollar før insentiver i USA, mens norsk startpris er 597 100 kroner.

En startpris på rundt 300 000 kroner for Model 3 er derfor sannsynligvis et rimelig anslag.

Tesla Model 3. Foto: Elon Musk/Twitter

Tesla har også sagt at de første bilene vil bli meget enkle, uten andre valg enn hjul og farge, for å holde tempoet i produksjonen oppe.

Musk har gitt uttrykk for at han burde gjort det samme med Model X, der de første bilene hadde mange konfigurasjonsmuligheter og dermed var mer innfløkte å produsere.