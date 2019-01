I kveld blir Model S 162 000 kroner dyrere

Mandag kveld norsk tid kutter Tesla i modellutvalget og fjerner de billigste variantene av Model S og Model X med minste batteripakke.

Det betyr at billigste Model S blir hele 162 000 kroner dyrere. Bilene byr på høyere rekkevidde for den prisen, men samtidig utgjør salget av de billigste modellene en voldsom andel av totalen for Tesla i Norge.

Dette ser Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, som en negativ trend, og tror spesielt det er familier som vil kjøre rimelig og miljøvennlig som rammes:

– Vi synes det er synd - for det er jo en av de få elbilene som er i familiebilsegmentet, sier generalsekretæren.

– Det er det som er utfordringen - veldig mange venter på bilen som dekker familiebehovet, og ikke minst har en god rekkevidde. Det er også veldig stor etterspørsel etter slike modeller - spesielt i litt rimeligere prisklasser, sier Bu.

Hun trekker imidlertid frem at for eksempel nye Nissan Leaf med større batteripakke kan fungere som kompakt familiebil for en del.

– Det er jo mange spekulasjoner om omleggingen. Jeg har ikke noen fakta om det - vi har ikke det. Men det er sikkert i forbindelse med strategiske planer Tesla har. Det kan hende det handler om Model S versus Model 3. Det er klart at det også kan være at de vil komme med nye batteristørrelser nok en gang for å fornye seg.

Må finnes et tilbud i alle bilklasser

De første Model 3-bilene leveres i løpet av neste måned her til lands. Bilen overtar som billigste inngangsbillett i Tesla-universet - og har en startpris nær 400 000 lavere enn Model S vil få fra og med mandag kveld. Foto: Stephen Lam/Reuters/NTB scanpix

Da vi før helgen spurte Opplysningsrådet for veitrafikken om hvordan de ulike Teslaene i Norge fordelte seg fikk vi til svar at over 80 prosent av nyregistrerte Model S i fjor var den rimeligste utgaven med minst batteri. For Model X sto den minste varianten for 66 prosent av salget.

– For Model X er naturlig at det er litt høyere andel på høyere batteripakke med tanke på at den kan leveres med hengerfeste, forklarer Bu.

Men også Model X og liknende biler er viktig for nordmenn.

– Nordmenn kjøper i veldig stor grad SUV. Klassen endte på 36 prosent av nybilsalget for 2018. Hvis vi skal nå 2025-målet om å kun kjøpe nullutslippsbiler må man ha tilbud i alle disse bilklassene. Nordmenn liker å dra på hytta og ta med alt på tur. Da må man også ha biler som dekker det behovet. Det er fortsatt en utfordring.

Generalsekretæren påpeker at selv om de små og mer prisgunstige SUV-ene begynner å komme, løser de ikke umiddelbart alt.

– Hvis du bestiller en Kona nå må du vente to år før du får den. Det er ikke akkurat Hyllevare.

Mange strekker seg litt ekstra for en Tesla

SUVer sto for hele 36 prosent av nybilsalget i 2018, sier Elbilforeningen. Her har Model X stilt sterkt blant de elektriske, men også Audis e-tron er på vei inn i markedet og starter på rundt 650 000 kroner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mangelen på modeller som kan dekke de ulike bilbehovene vi har fremheves som en av årsakene til at Elbilforeningen er så tydelig i mot å avgiftsbelegge elbilene.

Det er stadige spekulasjoner om det vil legges merverdiavgift (MVA) på salg av elbiler. Skulle det bli avgift på billigste Model S-versjon fra i dag, havner startprisen på hele 910 000 kroner for en av Teslas største modeller. Minstemann, Model 3, vil i så fall lande på 567 000 kroner

Ikke overraskende vil rimeligere elbiler slippe litt mindre dramatisk unna en slik avgiftsendring. Hyundai Ioniq Electric vil gå fra dagens pris på 254 000 kroner til knappe 319 000 kroner.

– Det er fokus på at det er rikinger som kjøper Tesla. Det er det jo også. Men det er veldig mange i vanlig middelklasse som strekker seg. Folk som aldri tidligere har kjøpt en så dyr bil. De gjør det fordi de har lyst på en elbil som dekker behovet for familien.

– Det er mange i den kategorien som vil falle fra hvis prisene øker, slår Bu fast.

Model 3-salget øker - Model S minker

Jaguar i-Pace er en av nykommerne som blir vesentlig rimeligere enn Teslas toppmodeller nå som de rimeligste utgavene forsvinner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

For Model S er over 80 prosent av salget utstyrt med det minste batteriet og den laveste prisen. For Model X utgjør billigste utgave 66 prosent av salget. Det er foreløpig ikke lansert noen erstatning for de utgående modellene, men Tesla begynner å levere den mindre og rimeligere Model 3 i Norge i februar.

Model 3 vil starte på 454 000 kroner, mens Model S i rimeligste variant fra i kveld koster 832 000 kroner.

I USA har salget av Model 3 økt, mens de dyrere modellene har minket.

Men konkurrerende modeller fra andre bilprodusenter begynner også å melde sin ankomst, med modeller som nevnte Hyundai Kona, Jaguar iPace og Audi eTron, for å nevne noen. Nær alle disse vil starte vesentlig rimeligere enn Tesla Model S og X gjør etter frafallet av 75D-variantene.

