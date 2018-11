I fjor brukte norske shoppere 2,5 millioner kroner i minuttet på Black Friday. I år blir det enda mer.

Så er den her igjen. Den importerte shoppingdagen vi først omtalte i 2010, og som de siste årene har vokst seg til å bli Norges aller største shoppingfenomen.

På Black Friday i fjor brukte nordmenn drøye 3,6 milliarder kroner i norske butikker på fredagen alene. Eller sagt på en annen måte: Vi brukte 2,5 millioner kroner i minuttet under fjorårets Black Friday.

Det var rekordmye, og i år forventes rekorden å øke til 3,9 milliarder, ifølge handelsorganisasjonen Virke.

– Det blir tidenes Black Friday, sier Elkjøp.

– Utspekulert påfunn, raser Fremtiden i våre hender.

De første årene var tilbudsfesten forbeholdt bare én dag, fredagen etter Thanksgiving i USA, men har nå blitt et fenomen som strekker seg over hele uken. Her i Norge starter de fleste butikkene tilbudene sine på førstkommende mandag, 19. november. Da vil flere aktører har såkalte «dagstilbud» som skal lokke deg til å fiske fram kredittkortet, og finalen kommer på selveste Black Friday, 23. november.

Butikkene, pristjenester og analytikere spår at nordmenn vil bruke mer på årets «Black Week»-uke enn fjoråret.

Madeleine Schøyen Bergly er kommunikasjonssjef i Elkjøp. Foto: Elkjøp

En stor aktør som genuint har omfavnet Black Friday-konseptet er Elkjøp. De starter med tilbud allerede på mandag.

– Vi har også i år valgt å spre tilbudene utover uken, da vi hadde god erfaring med det fra fjorårets Black Friday, forteller Madeleine Schøyen Bergly, som er kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge.

Dette skal ha sørget for en vekst på solide 75 prosent sammenlignet med året før.

– Vi ønsker å minske kø, og sørge for at kunder har god tid på å sikre seg tilbudene på produktene som står øverst på ønskelisten, samtidig som vi bidrar til en mer stressfri handel, forteller Bergly.

– Vi legger opp til at dette skal bli tidenes Black Friday.

Forbrukertilsynet gikk nylig ut og kritiserte såkalte prismatch-tjenester:

– Forbrukerne blir taperne, sa de til Tek.no »

– Lurer folk til å kjøpe ting de ikke trenger

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen

Mens mange sikkert har planer om å la kredittkortet gå varmt til uka, er ikke alle like begeistret for Black Friday-konseptet. Herunder finner vi Framtiden i våre hender, som blant annet abeider for rettferdighet og et grønt forbruk.

– Black Friday er ene og alene et utspekulert påfunn fra handelsstanden for å øke egen fortjeneste og for å lure folk til å kjøpe ting de ofte ikke trenger, mener Anja Bakken Riise, som leder organisasjonen.

Mye tyder på at hun har et poeng.

Ifølge en nylig undersøkelse gjort av Opinion Matters for markedsplassen Gumtree.com, føler nemlig tre av fem shoppere seg presset til å kjøpe noe på Black Friday.

Så mange som en tredjedel har derfor endt opp med å kjøpe noe de strengt tatt har fra før, ganske enkelt fordi det er billig.

Eller fordi vi tror det er billig, minner Framtiden i våre hender oss på.

– Vi vet at mange av tilbudene ofte ikke er spesielt gode. Tidligere er det blitt avslørt at store forhandlere faktisk har skrudd opp førprisene for så å lokke med lave priser på Black Friday. Det er fort gjort at forbrukerne blir ført bak lyset på en slik dag, sier Anja Bakken Riise.

På dette punktet får hun medhold av Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt, som har god oversikt over hva slags produkter som er på tilbud, og hvor mye prisene varierer.

Elisabeth Hauseth er direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

– Det er lett å bli blendet og la seg friste i en rabattjungel som bare vokser og blir stadig mer uoversiktlig. November er i så måte en ganske vill måned, hvor det er lett å gå på en smell hvis man ikke planlegger kjøpene, sier han.

Elisabeth Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, råder også forbrukerne til å sjekke prisene grundig og ikke se seg blinde på rabatten.

– Ta det rolig, ikke bli stresset. Med mange kampanjer, kan det være at du kan gjøre samme kuppet ved en annen anledning, eller enda billigere på januarsalget, minner Haugseth på.

Hun legger dessuten vekt på at du bør betale kredittkortregningen i tide dersom du handler på krita. I motsatt fall spises rabatten fort opp.

– Økt bevissthet og interesse

Det er ingen tvil om at store deler av handelsstanden gleder seg til Black Friday, og noen andre som ser frem til økt trafikk er prissammenligningstjenester som Prisjakt.no og Prisguiden.no. Daglig leder for sistnevnte er Amund Espelien, og i år som i fjor forventer han ny rekord.

– Vi forventer 40 prosent vekst målt mot tilsvarende periode i fjor. Dette kommer av økt netthandelsinteresse, økt bevissthet rundt Black Friday og Black Week, og at enda flere butikker kommer vil kjøre tilbud hele uken, forteller Espelien.

Han forteller også at hovedtyngden av aktørene ser ut til å starte på mandag, med noen tjuvstarter i helgen.

Are Vittersø i Prisjakt sier gjennomsnittsrabatten på Black Friday i fjor var på 20 prosent. Foto: Prisjakt

Are Vittersø hos Prisjakt.no, sier det jevnt over var ganske store rabatter i fjor, og forventer lignende tall i år:

– Det er fullt mulig å gjøre mange, knallgode kjøp alle disse dagene, men skal du være trygg på å finne gode tilbud, er det ingen tvil om at Black Friday er den dagen i året der flest produkter er på sitt billigste. På mandagen i Black Week var gjennomsnittsrabatten på 18 prosent, mens på Black Friday var snittet på 20 prosent, forteller Vittersø.

Dette baserer han på prisdata fra de ti tusen mest søkte og populære produktene under fjorårets Black Friday-periode.

Ifølge Prisjakt var for øvrig de mest populære kategoriene i fjor mobiltelefoner, hodetelefoner, TV-apparater og spillkonsoller, mens spill/tilbehør, jakker og laptoper var kategoriene der flest produkter gikk ned ti prosent eller mer i pris, og hvor rabattnivået var høyest.

Bruk prishistorikken

Det er altså god enighet om at det kan gå litt fort i svingene under shoppingen på svarte fredager, og at alle tilbud ikke nødvendigvis er gode tilbud.

Så før du drar kredittkortet, er det smart å bruke en prissammenligningstjeneste som de nevnte Prisguiden.no eller Prisjakt.no. Hos disse finner du fort ut om tilbudet du har funnet faktisk er den laveste prisen.

Med prishistorikk kan du se om tilbudene er reelle, eller om varen har blitt solgt til lavere pris tidligere.

I tillegg har de en prishistorikk for produktet. Denne kan det være vel verdt å ta en skikkelig kikk på.

For selv om butikken opererer med «før og nå»-priser i kroner eller rabatter oppgitt i prosent, kan du jo ikke vite om prisen først har blitt «jekket opp» i ukene før salget. Det gir deg også muligheten til å sjekke om varen av og til selges til enda lavere pris.

Hvis du er ute etter en spesifikk vare eller modell, er det dessuten smart å sette opp prisvarsling gjennom disse tjenestene på forhånd. Da slipper du å følge med kontinuerlig.

Husk angrerett og prisgaranti

Fysiske butikker gir deg fordelen av å kunne føle og se på varene, men sjekk hvilke muligheter du har for å angre på kjøpet. Bilde: Vegar Jansen, Tek.no

En annen viktig ting å huske på, er at noen butikker tilbyr slikt som åpent kjøp eller prisgaranti. Dette betyr at du kan returnere en vare eller kreve mellomlegget utbetalt dersom varen dukker opp til en enda lavere pris i en viss periode etter at du kjøpte den.

Men det krever at du følger med på prisutviklingen. Heldigvis kan som nevnt prissammenligningstjenestene hjelpe deg der.

Det er også viktig å få med seg at dette ikke er noen lovbestemt rett. Det er helt opp til butikkene å sette betingelsene.

Samtidig bør du merke deg at angrerettloven automatisk gir deg fjorten dagers angrefrist på handel utenfor et fysisk utsalgssted, noe som inkluderer kjøp gjort over nettet.

Det kan derfor være smart å handle på nettet om du kan det, spesielt dersom butikken ikke gir deg noen andre muligheter til å angre på kjøpet.

For ikke å glemme at du slipper stresset med å gå og stå i kø.

