I dag kan hvem som helst laste ned iOS 13

I begynnelsen av juni avslørte Apple den kommende programvaren de skal slippe senere i år. iPhoner vil blir oppgradert til iOS 13, iPader får helt nye iPadOS mens Macer vil få MacOS Catalina.

Nå har Apple gjort programvaren tilgjengelig å prøve ut for hvem som helst – flere måneder før de slippes offisielt senere i år. Det er også tidligere enn Apple opprinnelig sa at betaen skulle slippes. Under WWDC sa de at de skulle offentliggjøre betaen i juli, men i natt åpnet de slusene.

Ikke last ned på hovedenheten din

Det aller viktigste å poengtere her er at dette er tidlige versjoner av programvaren, og det gjenstår fortsatt mange småfeil før den er helt ferdig. Derfor anbefales det på det sterkeste at du ikke laster ned programvaren på mobilen, iPaden eller Macbooken din som du bruker til det vanlige. Det kan nemlig fort hende at noen programmer eller apper ikke vil kjøre i det hele tatt, ting kan være ustabilt, og batteritiden vil trolig være langt dårligere enn du er vant til.

Nettstedet 9to5mac omtaler iOS 13-betaen som ustabil, og sier det spesielt gjelder lydavspilling til for eksempel Apple Airpods og HomePod.

Men hvis du har en ekstra enhet liggende, eller liker tanken på å overleve de neste månedene med svært ustabil programvare som gradvis blir bedre, er det ikke særlig vanskelig å komme igang.

Slik installerer du iOS 13

Enten du installereres iOS 13, iPadOS eller MacOS er de første stegene helt like:

Gå til Apples Beta-side via Safari på enheten din Hvis du allerede er medlem, trykker du bare på «logg inn». Hvis ikke er du nødt til å registrere deg med Apple ID-en din og akseptere vilkårene Trykk på «Enroll Your Devices» og pass på at du er på riktig fane for enheten du bruker Apple vil på dette tidspunktet anbefale deg å ta en backup av enheten din via iTunes hvis du prøver å oppdatere en iPhone eller iPad. Dette er ikke et krav, men anbefales på det sterkeste.

På dette tidspunktet varierer det litt hva de neste stegene er om du er på iPhone, iPad eller Mac. På iPhone gjør du følgende:

Skroll til «Install Profile»-delen av nettsiden og velg «Download Profile»

Så fort du har autorisert nedlastingen kan du gå til «Innstillinger» på mobilen

I toppen av skjermen vil du se en beskjed som sier du har en profil som er klar for å installeres. Trykk på den og installer profilen

iPhonen din vil ta en omstart

Nå er du klar for å installere iOS 13. Gå til Instillinger --> Generelt --> Programvareoppdatering, og iOS 13 bør ligge klar for å lastes ned på vanlig måte.

Dette er nytt i iOS 13

Du kan glede deg til mange forbedringer i iOS 13. Blant annet vil iPhone endelig få nattmodus, slik at knapper, bakgrunner og temaer blir mørke. Det vil også komme en rekke nye apper, ansiktsopplåsning blir mye raskere og kamerabiten får en overhaling.

Du kan lese om alt det nye iOS 13 i vår lanseringsartikkel her »

