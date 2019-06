I dag endrer Spotify fokus

Spotify begynte som en musikkstrømmetjeneste, men i 2015 utvidet de tilbudet sitt til å også inkludere podcaster. Fokuset på podcaster har bare økt siden den gang, og i dag dytter de ut en ny oppdatering av appen som mer eller mindre sidestiller podcastene med resten av musikken i biblioteket ditt.

Delt i to

I oktober forenklet Spotify designet på mobilappen sin til å bare ha tre knapper i bunnen: Hjem, Søk og Ditt bibliotek, hvor sistnevnte samlet alle alle spillelister, sanger, artister og podcaster du hører på.

I den nye oppdateringen blir denne delen av appen delt i to, hvor du kan velge mellom to overordnede kategorier: Musikk eller Podcaster.

Hvis du aldri har hørt på en podcast via Spotify, eller har lyst til å gjøre det heller, finnes det ingen måte å fjerne det store menyvalget på. Podcast har kommet for å bli.

Økt fokus på podcaster

Spotify satser nå hardt på podcasts. Søker du etter appen på App Store vil du ikke lenger bare se «Spotify», men «Spotify – Music and Podcasts». De har annonsert en rekke eksklusive podcast-serier produsert av Spotify selv, som du bare kan lytte til hvis du har Spotify-abonnement.

Menyendringene i appen gjør det tydelig at selskapet ser på podcaster som et like viktig satsningsområde som musikk i tiden fremover.