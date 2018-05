I dag begynner SAS å rulle ut sin nye super-wifi

SAS' langdistansefly har en god stund hatt mulighet for wifi-tilkobling ombord, men på kort- og mellombanenettet har Norwegian stort sett fått regjere alene med internett-tilkobling i luften. Inntil nå.

SAS' lenge varslede «høyhastighets wifi» rulles nemlig ut fra og med i dag, rundt et halvår etter den først varslede planen, som var andre halvår 2017.

12 Mbit til hver

SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen tror den nye wifi-løsningen gir en helt ny hverdag for passasjerene. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Hver passasjer skal med det nye systemet få 12 Mbit eller høyere, nok til å strømme Netflix i full HD-kvalitet, for eksempel.

– Tidligere må jeg innrømme at wifi ombord både hos oss og hos hovedkonkurrenten har vært ganske tilfeldig hva gjelder kvaliteten, blant annet basert på hvor mange som har logget seg inn. Dette blir en helt ny hverdag som i større grad vil gjøre flyet til et arbeidssted. Jeg tror dette vil gi de reisende helt nye vaner ombord, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Tek.no.

Det skandinaviske reisenettstedet Finalcall.travel var med på SAS' demoflygning i går, og melder om at hastighetstester konsekvent ga resultater på rundt 14 Mbit/sek nedlasting og 0,4 Mbit/sek opplasting, selv med 60-70 enheter tilkoblet som alle forsøkte å sette tilkoblingen på prøve.

– Kan oppleve hull

Johansen i SAS sier de har testet systemet inngående, med veldig gode erfaringer. Han tror det i et vanlig rutescenario blir vanskelig å se en totalbelastning som er større enn med gruppa som var med på testflygningen tirsdag.

Til forskjell fra tidligere wifi-tilkoblinger i luften, som gjerne har en felles båndbredde som deles mellom alle passasjerene, har hver passasjer i dette systemet en dedikert båndbredde. Systemet aktiveres også så fort man forlater gaten, og forblir påslått helt til du når gaten ved destinasjonen.

Forbindelsen leveres av selskapet Viasat, gjennom satellitten Ka-Sat, og hastigheten mellom fly og satellitt skal være på 1,2 Gbit/sek, altså rundt halvparten av hva som ville vært nødvendig om et fullt A320 Neo med 174 seter skulle brukt tilkoblingen maksimalt med 12 Mbit hver.

– Dette er jo egentlig et system som er utviklet for å levere satellittbredbånd til landjorda, og man vil kunne oppleve hull i dekningen underveis, spesielt over store sjøområder, som for eksempel på vei til Svalbard. Viasat planlegger imidlertid å skyte opp en satellitt til, som vil fylle ut disse hullene i dekningsområdet, sier Johansen.

Hele kort- og mellombaneflåten, med Airbus A320 Neo og Boeing 737, skal få ny wifi-løsning. Foto: SAS

Alle A320 og Boeing 737 skal få

Foreløpig er det 28 fly som har fått systemet installert, ifølge informasjonssjefen, og hver natt fremover vil de skru på bryteren i tre fly. Hele kort- og mellombaneflåten, altså samtlige Airbus A319/A320/A321 og Boeing 737, skal få det nye wifi-systemet innen første kvartal 2020.

Selskapets langrutefly (Airbus A330, A340 og etter hvert A350) må imidlertid nøye seg med det gamle systemet inntil videre.

En viktig begrensning er også at all form for video- og stemmesamtaler er blokkert.

– Det er rett og slett av hensyn til medpassasjerene og kabinmiljøet. Vi ønsker ikke at noen skal føle at de blir filmet eller tatt opp ombord, sier Johansen.

Wifi ombord blir gratis for passasjerer i SAS Plus og Eurobonus Gull- og Diamant-medlemmer. I en periode fremover vil det også være gratis for Eurobonus Sølv-medlemmer.

For alle andre vil det koste 49 kroner for en hel flygning - uansett om du flyr Oslo til Kristiansand eller Oslo til Las Palmas.