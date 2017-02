HyperX lanserer følsomme mekaniske tastaturer for spillerne

Det amerikanske selskapet Kingston Technology er nok mest kjent for sine minneprodukter, men selskapet har også et mekaniske tastatur på markedet kalt HyperX Alloy FPS. I en pressemelding kunngjør Kingston nå to nye utgaver av tastaturet.

De to nye Alloy FPS-variantene skiller seg hovedsaklig fra den eksisterende modellen ved at de utstyres med to nye brytertyper, nemlig Cherry MX Red og Cherry MX Brown.

Følsomme

Disse bryterne opererer med en nedtrykkskraft på kun 45 gram, noe som gjør dem til de mest følsomme i Cherry MX-raden av mekaniske tastebrytere. Det eksisterende Alloy FPS-tastaturet har til sammenligning Blue-brytere, med en nedtrykkskraft på 50 gram.

HyperX Alloy FPS. Foto: Kingston Technology

Ellers er Brown- og Red-bryterne henholdsvis av det taktile og linære slaget, som altså betyr at man nå har hele spekteret å velge mellom. Utover dette er det altså ikke så store forskjeller, som betyr at de nye tastaturmodellene har en oppgitt levetid på 50 millioner tastetrykk, innslag på 2 millimeter og vandring på 4 millimeter.

Hardføre og kompakte

De nye Alloy FPS-modellene har også «anti-ghosting»-teknologi, som skal sikre at trykk registreres feilfritt selv når flere taster trykkes samtidig, og «N-Key Rollover», som betyr at du kan trykke ned så mange taster du vil uten at du kommer over en grense hvor det ikke registreres flere.

Designet er kompakt og minimalistisk, som Kingston mener gjør tastaturene godt egnet til førstepersons skytespill og til å bli drasset rundt på spillturneringer. De har også en solid stålramme som skal tåle harde påkjenninger, og en spillmodus som blokkerer Windows' tastekommandoer for å forhindre avbrytelser i spillet.

Tastaturene skal bli tilgjengelige i disse dager til en veiledende pris på 1249 kroner for alle modellene.

