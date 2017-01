Hva skal autobilen gjøre hvis noen må dø?

Livet er fullt av moralske dilemmaer. Skal vi ta fra fruktfatet eller konfektesken på fredagsmøtet? Skal vi sikte på barnevogna eller de to foreldrene dersom vi kommer kjørende og det ikke er noen andre valg?

Den siste der er et eksempel på et klassisk tankeeksperiment der resultatet blir fatalt uansett hva du gjør – eller ikke gjør. Men du har et valg, og det gjør deg på sett og vis ansvarlig for hvem som overlever og hvem som dør.

Dette er relativt enkelt når det gjelder mennesker, ettersom vi uansett er feilbarlige og kan ta eventuell skyld som unike individer. Men på trappene til den autonome transportrevolusjonen blir det straks mer komplisert. Hvis en autobil – altså selvkjørende bil – skulle komme i en situasjon der tap av liv ikke er til å unngå, hvordan skal den kunne ta det «riktige» valget?

En maskin med moral

Maskiner, ikke engang selvdrevne, kan kjenne til etikk og moral i normal forstand – de vil gjøre de er programmert til. Så dersom en autobil absolutt må treffe andre trafikanter, vil jo gjerne at den skal vekte sine valg på en måte som er i tråd med hva folk flest mener.

Det er her MITs (Massachusetts Institute of Technology) «Moral Machine» kommer inn. Dette var en del av en studie rundt etikk for selvdrevne maskiner, og poenget var da å hanke inn synspunkter på hvordan maskiner med «intelligens» skal ta riktige moralske valg.

Hvem burde bli påkjørt, bikkja eller skurken?

Morale Machine setter deg som observatør av situasjoner med mer eller mindre vanskelige valg. Skal for eksempel autobilen kjøre ned en kvinne som krysser fotgjengerfeltet på rødt lys, eller kjøre i autovernet slik at bikkjene i bilen stryker med?

Her kan du bidra med hva du mener er det mest riktige eller akseptable, og kan se hvordan dine valg er sammenlignet med andres.

Men det må jo nevnes at flere av sitasjonene er litt søkte. Som for eksempel når det nevnes at noen av personene er kriminelle, gravide, leger eller direktører. Det er neppe noe en autobil vil vite noe om – med mindre den er veldig kjapt ute på Facebook og LinkedIn.

Ved siden av å hanke inn mer data, er poenget å få folk til å tenke over problemstillingen rundt situasjonsavhengige og livsviktige valg som gjøres av maskiner og ikke mennesker.

Har du tid og lyst, kan du for øvrig også lage dine egne scenarioer som du kan la andre prøve seg på.

MITs Moral Machine finner du på instituttets hjemmesider.

