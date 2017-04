Hva med et tastatur som ser ut som en gammeldags skrivemaskin?

Retrostilen er på vei tilbake i mange bransjer, og det gjelder ikke minst innen teknologi, hvor vi har sett mange eksempler på retro-inspirerte produkter. Nå har det dukket opp et nytt produkt på Kickstarter for de med en affinitet for fordums estetikk.

Produktet heter Penna og er et Bluetooth-tastatur som rett og slett ser ut som en skrivemaskin av den gamle sorten.

Mekanisk og krom-belagt

Tastene har runde tastehetter i metallet krom og benytter også mekaniske Cherry MX-brytere for å best etterligne skrivemaskin-følelsen, selv om dette selvsagt ikke vil være helt som den ekte varen. Man kan få tastaturet både med Blue-varianten, som gir de mest hørbare «klikkelydene», samt Red- og Brown-versjonen av Cherry MX-bryterne.

Foto: Kickstarter

Man kan også få tastaturet med med tradisjonelle, hvite og firkantede tastehetter. En god del ulike fargealternativer er også tilgjengelig, deriblant trefarge, om man ønsker å skille seg enda litt mer ut.

Modellen støtter både Windows-, iOS- og Android-plattformen, og tastaturet har en «vugge» til mobilen eller nettbrettet som gir en vinkel på 105 grader. Man kan ifølge produsenten pare opptil fem enheter med tastaturet samtidig, og velge mellom disse med funksjonstastene.

Populær på Kickstarter

Av andre skrivemaskin-aktige funksjoner har Penna-tastaturet ellers en mekanisk «spak» på siden som også er mer enn bare pynt. Den kan brukes som en programmérbar makrobryter som kan lagre taster man bruker ofte, og også hele setninger.

Penna gjorde det bra på Kickstarter og har hittil samlet inn 143 000 dollar av et mål på 50 000 dollar med 26 dager igjen. Den endelige prisen vil ligge på 180 dollar, men på Kickstarter kan man sikre seg et eksemplet på 89 dollar. Les mer på Kickstarter-siden, og se også video under.

Idéen er for øvrig ikke helt ny, og tidligere har vi blant annet skrevet om Qwerkywriter, som også er et retroinspirert, mekanisk tastatur.

