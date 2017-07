Hva med et luksus-tastatur av lær?

Vi har sett mange såkalte luksusprodukter i teknologikategorien tidligere, og ofte dreier det seg om produkter med relativt «unødvendige», fordyrende elementer. Nå har det dukket opp enda et produkt i denne kategorien, denne gangen på folkefinansieringsnettstedet Indiegogo.

Det nye luksusproduktet er et tastatur ved navn Azio Retro Classic, som i tillegg til selve designet skiller seg ut gjennom materialvalget. Produsenten har nemlig benyttet lær som et sentralt materiale på tastaturet.

Les også: Corsair lanserer et tastatur som tåler både vann og støv

Ramme av aluminiumslegering

Læret, som skal være ekte vare, dekker nærmere bestemt overflaten på tastaturet. Selve rammen er imidlertid heller ikke helt ordinær og er laget av en legering bestående av aluminium og sink, som produsenten sier er «korrosjonsfri».

Azio Retro Classic. Foto: Azio

Som navnet antyder skilter Azio Retro Classic ellers med et retroinspirert, ytre design, som blant annet innebærer runde taster i skrivemaskin-stil, et stilgrep vi for så vidt også har sett på lignende produkter tidligere. Det kommer i flere fargealternativer.

Tastaturet er ikke uventet av mekanisk art og benytter de såkalte Kailh Blue-bryterne, som er «klikkete» og taktile. Tastene er for øvrig baklyste.

Produktet vil komme både i en kablet og trådløs Bluetooth-utgave, hvorav sistnevnte vil bli levert på et noe senere tidspunkt. Den kablede utgaven vil koste 190 dollar, mens Bluetooth-versjonen vil koste 220 dollar, så prisene er for såvidt ikke helt avskrekkende.

Prosjektet har nådd 7000 dollar av et mål på 10 000 dollar med 21 dager igjen, så det ser ut til at man kommer i mål. Utsendelsene er planlagt å starte i august. Les mer på Indiegogo, og se også video under.

Dells nye latop er også ganske unik: Les hva som gjør den spesiell »

AZIO RETRO CLASSIC: Luxury Vintage Backlit Mechanical Keyboard from AZIO Corporation on Vimeo.