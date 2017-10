Hva er det beste mobilabonnementet for deg? Vi har sjekket

Kriterier: Denne kategorien er kanskje den som passer for «folk flest». En datapakke på 5 GB i måneden passer for deg som har middels stort dataforbruk.

Vi stiller krav om fri roaming i EU, og rimelig utenlandsbruk ellers er et pluss.

Vurdering:

Nextgentel og Nextgentel-eide Telio var blant de aller siste operatørene til å slippe sine nye abonnementer, og spesielt Telio har virkelig satset hardt på 5 GB-abonnementet sitt, som nå er omdøpt til Telio Go 5 GB. Borte er overfaktureringen de drev med før, og inn er også kommet nye datapakker, hos Telio og Nextgentel kalt «datautvidelser».

De skiller seg fra vanlige datapakker ved at du «utvider» kvota di for inneværende måned, altså at du i praksis får 5 GB ekstra om du bestiller datautvidelsen kalt 10 GB til 5 GB-abonnementet ditt.

Telio/Nextgentels løsning gir deg mye ekstra data for pengene sammenliknet med konkurrentene, men minuset er at data rollover ikke gjelder for utvidelsene. Et annet problem er at du ikke bare kan bestille litt ekstra data om du trenger det en måned, men må ut med hele 179,- for 5 ekstra gigabyte som billigste alternativ. Du kan imidlertid surfe videre med redusert hastighet uten å betale for det.

Chilis datapakker er mindre og dermed mer fleksible, i tillegg til at de har rollover inkludert, men er til gjengjeld langt mer kostbare. 349 kroner for 5 GB er ikke spesielt kundevennlig.

Også her må du imidlertid være oppmerksom på utlandsprisene, selv om det ikke skiller voldsomt mye.

Ringe til Norge SMS til Norge Datatrafikk Chili Tyrkia 5,99 kr/min 2,49 kr/stk 9,99 kr/MB Telio/Nextgentel Tyrkia 5,19 kr/min 3,99 kr/stk 4,99 kr/MB Chili USA 2,49 kr/min 2,49 kr/stk 0,99 kr/MB Telio/Nextgentel USA 4,99 kr/min 3,99 kr/stk 0,99 kr/MB Chili Thailand 5,99 kr/min 2,49 kr/stk 4,99 kr/MB Telio/Nextgentel Thailand 7,27 kr/min 3,99 kr/stk 4,99 kr/MB

Telio virker gjennomgående å ha litt høyere priser for utenlandstrafikken enn Chili. Telio har dessuten egne priser per land, ikke per sone, så det er ikke bare-bare å ha oversikt.

Chili satte på sin side ned dataprisene i USA og Thailand i løpet av sommeren, så de fremstår noe mer gunstige enn de gjorde tidligere, og det er igjen nok til å vippe denne måneden til deres fordel.