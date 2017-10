Hundrevis av nye emojier på vei til iPad og iPhone

Vi lever i en tid der det er omtrent like normalt å kommunisere med symboler som det er å kommunisere med ord, så da er det også viktig at det finnes et symbol – eller emoji som det heter på moderne norsk – for enhver anledning.

Det kan derfor være greit å vite at Apple har en rekke nye emojier på vei. Hvis du er en av dem som for eksempel har savnet en emoji for å beskrive din tilknytning til curling eller sjiraffer, vit at dette snart dukker opp på en iPhone eller iPad nær deg.

Noen av de nye emojiene som dukker opp i OS-11.1. Foto: Apple

Alle de nye emojiene skal bli tilgjengelige i den kommende oppdateringen til Apples mobiloperativsystem iOS 11.

Oppdateringen har ikke overraskende fått betegnelsen iOS 11.1. Den vil dukke opp allerede neste uke, men da kun i form av utvikler- og betaversjoner.

Men etter at den denne testperioden er over, vil altså emojiene rulles ut til alle. Også kommende programvareoppdateringer av macOS og watchOS vil inneholde nykommerne.

Dette skal bety «jeg elsker deg» på amerikansk tegnspråk. Foto: Apple

Flere nye emojier kan du se i bildekarusellen under artikkelen.

Zombier inkludert

Ifølge Apple skal det være snakk om hundrevis av nye emojier som kommer med oppdateringen. Disse inkluderer blant annet smilefjes med mer følelser, kjønnsnøytrale figurer, klesplagg, matvarer og dyr i forskjellige former.

Emoji-pakka inneholder også «sommerkolleksjonen» Unicode Consortium slapp tidligere i år – som betyr at du garantert får zombier, tyrannosaurus rex, ånder i lamper, trollmen, vampyrer og alver.

Visste du at du emojier ikke bare er for mobilen?

GUIDE: Slik bruker du emoji-tegn på PC-en >>>

(Kilde: Apple)