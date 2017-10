Huaweis nye billigmobil har tynnere rammer og større skjerm

Da vi testet Huaweis budsjettmodell Honor 5X i fjor slo vi fast at mobilen ga latterlig mye mobil for pengene, og nå er det akkurat ett år siden oppfølgeren Honor 6X kom på markedet. På passer det fint at Huawei nå har kunngjort den neste i rekken, nemlig Honor 7X.

Som blant andre Digital Trends rapporterer ble Huawei Honor 7X kunngjort på selskapets kinesiske nettsider nylig, og i likhet med forgjengerne er det altså også denne gangen hjemlandet Kina som er først ute.

Honor 7X får en litt større skjerm på 5,93 tommer, opp fra 5,5 tommer på forgjengeren, og i tillegg er oppløsningen økt til 2160 x 1080 piksler. Det innebærer også at størrelsesforholdet er endret fra 16:9 til det litt mer uvanlige 18:9-forholdet, eller 2:1 om du vil.

Huawei Honor 7X. Foto: Huawei

Bedre innmat

Med skjermendringen følger det også med tynnere rammer enn sist og et design litt mer i tråd med dyrere mobilmodeller på markedet. På innsiden sitter en egenprodusert Kirin 659-brikke, som har litt høyere klokkefrekvens enn Kirin 655-brikken vi finner i forgjengeren Honor 6X.

Ellers har mobilen 4 GB minne og opptil 128 GB lagringsplass som kan utvides til 256 GB via microSD. Batteriet er på 3340 mAh, og som før finner man en dobbel kameraløsning på baksiden som denne gangen består av kameraer på 16 og 2 megapiksler. Frontkameraet er på 8 megapiksler.

Honor 7X skal bli tilgjengelig i Kina den 17. oktober til priser på 1299, 1699 og 1999 yuan for henholdsvis 32-, 64- og 128 GB-utgaven. Dette tilsvarer cirka 1500, 2000 og 2400 norske kroner. Norsk pris og lansering er ikke kjent, men modellen kommer nok omsider til Norge. Forgjengeren Honor 6X er tilgjengelig i norske nettbutikker til en pris på cirka 2500 kroner for 32 GB-utgaven.

