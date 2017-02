Huaweis neste Honor-modell får heftig innmat

Huaweis budsjettvennlige Honor-serie er kjent for å gi mye mobil for pengene. Det var ikke minst tilfelle for Honor V8, som den kinesiske mobilprodusenten lanserte i fjor, og nå ser det ut til at oppfølgeren snart skal avdukes.

Nettstedet PhoneArena melder at Huawei Honor V9 skal formelt kunngjøres i forkant av Mobile World Congress-messen den 21. februar. Samtidig har det også dukket opp tekniske detaljer om mobilen via det kinesiske teletilsynet TENAA, som ble publisert på mikrobloggtjenesten Weibo.

6 GB minne

Huawei Honor V9 får en 5,7-tommers skjerm med QHD-oppløsning på 2560 x 1440 piksler og en uspesifisert, åttekjerners prosessorbrikke på 2,4 GHz, som mest sannsynlig er den kraftige Kirin 960-brikken.

Honor V8. Foto: Huawei

Ellers er det verdt å merke seg at mobilen ser ut til å få heftige 6 GB minne. Lagringsplassen er enten 64 GB eller 128 GB som kan utvides via microSD-kort, og i likhet med forgjengeren Honor V8 er også et dobbeltkamera på plass på baksiden.

Dobbeltkameraet opererer med oppløsninger på 12 megapiksler og 2 megapiksler, men frontkameraet har en oppløsning på 8 megapiksler. Ifølge opplysningene fra TENAA har mobilen ellers en batterikapasitet på 3900 mAh, samt en fingeravtrykkleser. Vekten skal ligge på 184 gram, og livvidden skal være 6,97 millimeter.

Norsk lansering uviss

Med tanke på overvente spesifikasjoner ser det ikke ut til at Honor V9 blir en direkte billig modell, til tross for at Honor-merket regnes som «budsjettvennlig», så hvor den nye modellen vil ligge prismessig blir spennende å se.

Det er uvisst om eller når mobilen blir lansert i Norge. Forgjengeren var i utgangspunktet ment for det kinesiske markedet, og som Huaweis norske markedssjef uttalte overfor Tek.no i fjor forelå det ikke planer om en norsk lansering av V8 på det tidspunktet.

