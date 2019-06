Huaweis Android-konkurrent nærmer seg stadig

For en tid tilbake ble Huawei satt på en liste over sikkerhetstrusler som ikke får handle med amerikanske selskaper. Dermed spøkte det for tilgangen på Googles Android-løsninger. Men kineserne i Huawei skal ha jobbet med sitt eget operativsytem i flere år, og nå melder Reuters at selskapet søker varemerkebeskyttelse for Hongmeng OS i flere land.

Huawei skal ha jobbet med operativsystemet i sju år, i tilfelle de skulle trenge et Android-alternativ. Det skal fungere med vanlige Android-applikasjoner og ha Huaweis egen appbutikk, App Gallery.

Det har blitt registrert flere navn på ny programvare fra Huawei i det siste. Et annet navn som har blitt registrert i EU er Ark OS, og også Oak OS har vært nevnt.

I rykter og nyhetssaker om Huaweis går de tre navnene om hverandre.

Rykter i flere år

Reuters siterer kommunikasjonssjefen Andrew Wilson i Huawei på at selskapet jobber med å lansere et operativsystem som kan erstate Android.

Etter at operativsystemet har versert på ryktebørsen i lengre tid har Huawei først ganske nylig begynt å snakke mer åpent om planene. I slutten av mai snakket sjefen for forbrukerprodukter hos selskapet, Richard Yu, med CNBC og fortalte at lansering er forholdsvis nært forestående.

Et slipp i Kina kan skje mot slutten av året, mens resten av verden kan få tilgang til operativsystemet i begynnelsen av 2020.

Til alle typer utstyr

Operativsystemet skal være til bruk både på telefoner og PC-er, men selskapet slipper det bare hvis de blir forhindret fra å fortsette samarbeidene sine med dagens partnere.

Canada og Sør-Korea er blant landene der Huawei har søkt varemerkebeskyttelse for Hongmeng. Navnet er også registrert i det kinesiske hjemmemarkedet.

Akkurat hva Hongmeng blir slags operativsystem er foreløpig litt uklart. Det blir spekulert i at det er basert på den åpne delen av Android, altså det som er kjent som Android Open Source Project. Kort fortalt og litt forenklet er det det meste av Android minus Google-appene, så som Google Play, Maps og Gmail.

Kinesisk ... eller russisk?

Om ikke navneforvirringen i utgangspunktet var stor nok er det også litt usikkerhet om Huawei vil bruke sitt eget system eller samarbeide med noen andre hvis Android må erstattes.

Det blir nemlig også hevdet at kineserne tester telefoner med en avlegger av russiske Sailfish OS installert. Varianten har fått navnet Aurora OS. Programvaren er kjent for å ha røtter helt tilbake i noen av Nokias første dingser med berøringsskjerm og het i begynnelsen MeeGo.

De siste årene har det vært programvaren som har drevet telefonene under navnet Jolla Sailfish, og du kan dessuten laste det ned og installere det på enkelte Sony-telefoner.

Også Sailfish fungerer med Android-apper, men likner noe mer på en vanlig Linux-variant med menysystem enn Android gjør.

