Huawei dytter Apple ned på en tredjeplass for første gang på syv år

Apple meldte denne uken om et rekordkvartal med en inntekt på 53,3 milliarder dollar, tilsvarende 433 milliarder norske kroner, og 41,3 millioner iPhone-modeller solgt.

Til tross for de skyhøye tallene måtte det amerikanske selskapet likevel se seg slått av den kinesiske mobilgiganten Huawei, som gikk forbi dem i antall solgte mobiler i andre kvartal.

Ifølge en rapport fra IDC solgte Huawei 52,3 millioner smartmobiler i andre kvartal, og vokste dermed forbi Apple. Med en markedsandel på 15,8 prosent er nå Huawei den nest største mobilprodusenten i verden. Apples 12,1 prosent holder til en tredjeplass – en plassering de ikke har hatt siden 2010, da BlackBerry og Nokia dominerte mobilmarkedet.

P20-serien får æren for den store veksten

Huawei P20 Pro. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Analyseselskapet IDC peker ut Huaweis P20-serie som en stor bidragsyter til den store veksten i antall solgte enheter. Serien inkluderte tre forskjellige modeller: P20 Pro, P20 og P20 Lite, hvor vi i Tek.no spesielt fikk sansen for toppmodellen P20 Pro.

Med P20 Pro beviste Huawei nok en gang at de kan lage langt mer enn bare billigmobiler, men også toppmodeller som ikke bare kan konkurrere mot de andre mobilselskapene, men også overgå dem.

Huawei er forøvrig fortsatt den største mobilprodusenten i hjemlandet Kina, hvor de hadde en markedsandel på 27 prosent i andre kvartal 2018. Der møter de imidlertid mer konkurranse fra andre kinesiske merker, som Xiaomi og Oppo, enn utenlandske mobilprodusenter.

Samsung fortsatt soleklart størst

Samsung Galaxy S9 solgte ikke så godt som Samsung hadde håpet. I andre kvartal gikk selskapets mobilsalg ned 10 prosent. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til tross for at Samsung solgte ti prosent færre mobiler i forrige kvartal enn forrige år, er de fortsatt den største mobilprodusenten i verden. Med en markedsandel på 20,9 prosent har de et stort forsprang til Huaweis 15,8 prosent og Apples 12,1 prosent.

Det er Samsungs toppmodell Galaxy S9 som får skylden for selskapets nedgang i antall solgte enheter. Vi likte Galaxy S9 i vår test, men mente prisen var såpass høy at det var vanskelig å anbefale den over forgjengeren Galaxy S8.

