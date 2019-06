Huawei utsetter sin brettbare telefon Mate X

Huawei skulle egentlig lansere sin brettbare telefon Mate X i juni, men nå er lanseringen utsatt til september. Det bekrefter selskapet overfor både Wall Street Journal og CNBC.

Utsettelsen skal skyldes at Huawei ønsker å forsikre seg om at kvaliteten på skjermen er god nok, og har tilsynelatende ikke noe å gjøre med at Huawei ikke får lov til å bruke amerikanske produkter og tjenester lenger.

Forsiktig lansering

En Huawei-talsperson sier til CNBC at de har en mer «forsiktig» tilnærming etter at hovedkonkurrenten Samsung måtte utsette lanseringen av sin Galaxy Fold på grunn av store problemer med det intrikate skjermdesignet.

– Vi ønsker ikke å lansere et produkt som ødelegger ryktet vårt, sier talspersonen til CNBC.

Hovedproblemet med Galaxy Fold var at selve bretten på telefonen ikke var beskyttet mot inntrenging av støv og skitt, viste iFixits demontering av produktet. Det førte blant annet til at flere anmeldere som hadde fått tidlige eksemplarer av produktet opplevde at skjermen først fikk en liten bul, og deretter fullstendig sluttet å virke.

– Det er lenge siden vi har sett en telefon med så mange åpninger, skrev iFixit om Galaxy Fold. Artikkelen ble senere tatt ned på forespørsel fra en av Samsungs partnere.

Huawei Mate X brettes utover, slik at skjermen er på utsiden når den er sammenbrettet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Brettes motsatt vei

I motsetning til Galaxy Fold har imidlertid Huawei Mate X skjermen på «utsiden» av bretten, mens Galaxy Fold har skjermen på innsiden.

Det betyr at Mate X i sammenbrettet tilstand har hele skjermen eksponert, noe som i seg selv kan gi store problemer med holdbarheten om de ikke gjør en god nok jobb med telefonen.

Samsungs Galaxy Fold brettes innover og har en ekstra skjerm på utsiden. Foto: Martyn Landi/PA Photos/NTB scanpix

Huawei sier til CNBC at de først vil fokusere på markeder som er i ferd med å rulle ut 5G-nettverk, ettersom Mate X kommer med full 5G-støtte.

I Norge var lanseringen allerede planlagt til september, og vi får bekreftet fra Huawei Norge at den datoen fortsatt gjelder.