Huawei slapp smartbriller

Tek.no / Paris: I dag lanserte Huawei sine nye P30-modeller her i Paris. Men de slapp også en hel haug tilbehør til telefonene. I haugen av tilbehør var den spenstigste nyheten et par smartbriller som Huawei lager sammen med designerne i Gentle Monster.

Sistnevnte lager påkostede brilleinnfatninger og solbriller, der en typisk brille ligger på mellom 200 og 350 dollar, eller opp mot 3000 kroner.

Navnet på brillen er så enkelt som Huawei X Gentle Monster. Den finnes både som vanlig brille og som solbrille, og er en kombinasjon av stilfulle briller og trådløse hodetelefoner.

Kan ikke filme

Huaweis forbrukersjef Richard Yu viste selv frem brillene på slutten av dagens pressekonferanse - under overskriften «one more stylish thing». Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Brillene har høyttalere i hvert brillestang. De beskrives av Huawei som halvåpne, men like fullt er hele brillen omtrent vanntett (IP67). Ved å tappe på brillestangen kan du besvare anrop eller påkalle taleassistenten - som regel Google Assistant.

Det som derimot ikke er på plass er et kamera. Det kan være viktig for en produktgruppe der overdreven og ofte uanmeldt bruk av kamera har gitt dårlig publisitet tidligere. Googles smartbriller Glass var for eksempel opphav til skjelsordet «glasshole» - gjerne brukt om uvettige Google Glass-filmere.

Etui som fungerer som lader

Det var stor interesse rundt brillene her i Paris. I midten øverst ser du forresten brilleetuiet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei viste frem et eget brilleetui som også lader brillene trådløst når de ligger der. Det er i tillegg en USB-C-kontakt på selve brillen.

Sjefen for forbrukeravdelingen i Huawei, Richard Yu, pekte spesielt på de knallfargede kamerabrillene Snapchat Spectacles under lanseringen. Han gjorde et poeng av at dette kanskje ikke var brillene alle ville ønske å ha på seg når de besøkte venner.

Men Huawei X Gentle Monster skulle være nettopp det.

Ser ikke dingsete ut

Jeg fikk prøve brillene her i Paris, og selv om de ikke var aktive virker Huawei å ha sine ord i behold. De så rett og slett ut som helt vanlige briller. Ikke så jeg umiddelbart hvor USB-C-kontakten var og heller ikke at det var noen små høyttaleråpninger skjult på brillestengene. Det eneste som jeg kunne peke på var at endene på brillestengene var litt kraftigere enn brillestenger flest.

Har du på deg disse på gaten er det faktisk bortimot umulig for en tilfeldig forbipasserende å se at det er en variant av smartbriller du har på deg.

I stedet ser de ut som ganske klassisk utformede briller. De ensfarget svarte har et distinkt Blues Brothersk utseende, mens de i gjennomsiktig plast kanskje er litt hippie-lærer fra 70-tallet. Dette er forholdsvis tidløse stiler som det mikses og matches mye med i dag - ved siden av kongelige raske briller, selvsagt.

Smartbriller, eller bare smarte briller?

Vanlig styrke eller solbriller - opp til deg. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtidig må det også sies at ut fra beskrivelsen av dem er disse ganske fjernt fra det «smarteste» brillekonseptet vi har hørt om. I utgangspunktet er det mer som et sett hodetelefoner med integrerte solbriller eller briller med styrke. Noe grunnleggende styringsfunksjoner finner du her, men det finner du også i trådløse hodetelefoner - som vi ikke uten videre omtaler som smarthodetelefoner i dag.

Men selv om de bare såvidt kan kalles smartbriller virker det i hvert fall som «smarte briller» - både for Huawei og moteinteresserte teknofolk.

Ukjent pris

Ut fra både mengde teknologi og prisen på Gentle Monsters andre produkter, gjetter vi på at disse brillene kanskje kan koste opp til 5-6 tusen kroner - muligens mindre.

Det er dyrt for en brilleinnfatning eller et par solbriller. Veldig dyrt, faktisk. Men det er ikke uhørt dyrt, og blant annet i Norge har vi en tendens til å kjøpe ganske dyre ting.

Om prisen blir riktig må vi uansett vente litt med å se. De første brillene ventes i markedet i løpet av juli, og prisen er enn så lenge ikke annonsert. Flere ulike designvarianter skal være på vei.