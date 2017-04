Huawei lanserer ny versjon av 1 000-kronersmodellen sin

Huawei Y5 har lenge vært en av de aller rimeligste telefonene i ordinært salg på det norske markedet, men takket være nokså labre spesifikasjoner sett med 2017-øyne har den aldri vært inne til test hos oss. Spesielt 8 GB intern lagringsplass er langt bak dagens behov.

Huawei Y5 Størrelse: 14,38 x 7,2 x 0,84 centimeter

Vekt: 150 gram

Skjerm: 5 tommer, IPS LCD, 1 280 x 720 piksler

Maskinvare: MediaTek MT6737T, 4 x Cortex-A53 @ 1,4 GHz, Mali-T720MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 6.0 Marshmallow + Emotion UI 4.1

Teknologi: 4g/LTE, tvilling-SIM

Kamera: 8 megapiksler, f/2.0, tvillingblits + 5 megapiksler, vidvinkel (84 grader), blits

Batteri: 3000 mAh

Pris: ukjent

Nå melder imidlertid Huawei selv om at en arvtager til dagens Y5-generasjon er på plass, gjennom sine egne nettsider. Lanseringen skjedde uten pomp og prakt, og nesten uten at noen la merke til det.

At Huawei ikke har fokus på en mobilserie som i Norge har kostet omtrent tusenlappen er selvsagt ganske forståelig, men om Huawei Y5 (2017) finner veien hit til berget kan den bli en svært attraktiv modell i bunnsjiktet – med konkurrenter som Lenovos strålende Lenovo C2 Power.

Ålreite spesifikasjoner – dersom prisen blir omtrent lik

Batteri på 3 000 mAh. Foto: Huawei

Om vi tar som forbehold at prisen holder seg mer eller mindre lik, kan det nemlig se ut til at Huawei får en ganske så prisgunstig modell å rutte med. Det er riktig nok ikke noen hurtiglading på plass, men batteriet på 3 000 mAh er ganske så romslig. Designet er også betraktelig penere enn nevnte C2 Power, og hele telefonen tynnere.

Prosessormessig er dette også en ganske mye kraftigere modell enn Lenovos konkurrent, med en firekjerners MediaTek-brikke der hver Cortex-A53-kjerne er klokket til 1,4 GHz. Sammen med 2 GB minne (RAM) burde dette kunne gi en ålreit brukeropplevelse uten alt for mye hikke.

Tvillingblits bak og enkel blits foran. Foto: Huawei

På kamerasiden snakker vi en ganske stor oppgradering. På fremsiden finner vi nå en vidvinkellinse med 5 megapiksler, samt også en blits. Slikt er fint for selfiene når mørket faller på.

Foto: Huawei

På baksiden finner vi en 8 megapikslers knipser med blendertall f/2.0, koblet med en tvillingblits for mer naturlige hudtoner.

Ellers finner du også tvilling-SIM-plass, minnekortplass og selvfølgelig støtte for 4G/LTE her. Det kanskje mest skuffende ved modellen er at den lanseres med det som må kunne sies å være fjorårets Android i bunn: Android 6.0 Marshmallow. Ikke at dette er noen krise i seg selv, altså – det er et godt operativsystem. På toppen finner vi som vanlig Huaweis eget Emotion UI, denne gangen i versjon 4.1.

Norsk pris og tilgjengelighet er foreløpig ukjent.

Ute etter billig og bra mobil?

(Kilde: Huawei, GSMArena)