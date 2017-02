Huawei lanserer 360-graders kamera som festes til mobilen

Det finnes riktignok mange 360-graderskameraer på markedet, men den varianten som kobler seg fysisk til mobiltelefonen er litt mer sjelden. I samarbeid med selskapet Insta360 har den kinesiske mobilgiganten Huawei nå kunngjort en ny slik modell.

Det nye kameraet inngår i Huaweis kjente Honor-merkenavn og lar deg ta 360-gradersvideoer ved å feste det til ladekontakten på mobilen og laste ned en medfølgende applikasjon. Navnet er Huawei Honor VR.

Applikasjonen skal gjøre det enkelt og sømløst å både ta opp, dele og live-strømme video med kameraet. Utover dette har ikke de to partnerne delt så mange tekniske opplysninger ennå, annet at det skal kunne ta bilder i «3K-oppløsning».

Skal ser Honor VR-kameraet ut fra siden. Foto: Insta360/Huawei

Skal selges internasjonalt

Huawei planlegger å selge produktet i internasjonale markeder, men ennå foreligger det ingen opplysninger om pris og lanseringsvindu. Det er ikke helt umulig at vi vil få vite mer på, eller etter, den forestående MWC-messen.

Insta360 har allerede lansert flere 360-kameraer til mobiltelefoner, deriblant Insta360 Air til Android-plattformen og Insta360 Nano til iPhone. Den nye modellen som utvikles med Huawei skal være kompatibel med begge plattformer.

360-graderskameraer til mobiltelefoner blir et stadig mer aktuelt produkt, ettersom flere av de store sosiale medieplattformene nå har begynt å implementere støtte for 360-gradersvideoer. Facebook fikk støtte for formatet i 2015, og det samme fikk YouTube. Sistnevnte fikk også støtte for direktestrømming av 360-gradersvideoer i fjor.

(Via Engadget)