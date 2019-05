Huawei-krisen forklart

Huawei har blitt virvlet inn i den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Det hagler av påstander om sikkerhetstrusler og proteksjonisme. Men hva er det egentlig som skjer og hvorfor er Huawei viktige?

Hva er Huawei?

Huawei er verdens nest største mobilprodusent, etter å ha passert Apple høsten 2018. Med kraftig årlig økning lå de an til å ta igjen og gå forbi Samsung i løpet av året.

Selv om du trolig kjenner best til Huawei som en mobilprodusent, lager de også nettbrett og egne PC-er. Men kanskje viktigst av alt: De er også verdens største leverandør nettverksutstyr til mobiloperatører – så som mange av 4G-antennene rundt omkring i Norge.

Hva har skjedd?

Det amerikanske handelsdepartementet, med støtte fra president Trump, har lagt Huawei til på en liste som gjør at de ikke lenger kan kjøpe eller selge varer og tjenester med amerikanske selskaper. Potensielt betyr det også at utstyr som produseres med lisenser og patenter med amerikansk opphav ikke kan brukes av det kinesiske selskapet.

Huawei beskrives som en sikkerhetstrussel av amerikanske myndigheter. Amerikanerne er veldig lite spesifikke når de snakker om sikkerhetstrusselen Huawei, men i digital kommunikasjon er det alltid frykt for avlytting og hacking.

Det er tatt ut hele tretten siktelser for påstått økonomisnusk og mulig samhandling med Iran.

Hvorfor akkurat Huawei?

Det finnes flere andre produsenter av mobiler og nettverksutstyr i Kina, men Huawei er desidert størst med 188 000 ansatte. Dermed ble de trolig pekt ut som den viktigste å slå ned på. I et sikkerhetsperspektiv har de vært ledende på mobil nettverksteknologi i flere år. Å skape bølger for Huawei kan også minke sannsynligheten for at land som Tyskland, Storbritannia og lille Norge dytter mobilmastene sine fulle av kinesiske antenner som USA ikke stoler på.

Hva betyr det for Huawei?

Huawei samarbeider med en rekke amerikanske selskaper. Selskapet hevder selv de ikke må ha disse samarbeidene, men enkelte av dem er svært viktige i sine felt. Det er for eksempel vanskelig å se for seg Huaweis supertynne laptoper uten at Intel er med på laget. Og for å lage mobilene bør helst Googles Android-pakke være på plass. Uten samarbeid med prosessorutvikler ARM har de antageligvis heller ikke mobilprosessorer å kjøre Android på.

Huawei sier de har forberedt seg på krisesituasjoner som dette i flere år. Men foreløpig har vi ikke sett noe som tydelig viser at Huawei kan klare seg hvis sanksjonene blir stående.

Kan Huawei kollapse?

Nei. Det er svært lite sannsynlig at Huawei klapper sammen. Men konsekvensene kan bli svært store for spesielt produksjonen av forbrukerdingser. Huawei er svært langt fremme på forskning og utvikling av 4G og 5G. Der eier de sin egen teknologi og vil sannsynligvis påvirkes lite av amerikanske avgjørelser. De har også et enormt hjemmemarked i Kina og omkringliggende land som for en stor del vil være upåvirket av et forbud mot å handle med amerikanske selskap.

Huawei kollapser neppe, men de kan bli ugjenkjennelige. Tenk Nokia før og etter mobildivisjonens fall.

Hva betyr det for meg som har en Huawei?

Hvis du har en PC betyr det antageligvis ingen verdens ting – i hvert fall ikke på kort sikt. Intel-prosessoren har du jo, og det er du som styrer ditt kundeforhold med Microsoft – det burde ikke påvirkes av at Huawei ikke kan legge inn Windows på nye PC-er. På mye lenger sikt kan det ha konsekvenser for muligheten til å få reparert utstyret – men reklamasjonsansvar kan også innfris ved at du får penger tilbake eller et helt annet produkt.

For deg som har en mobil kan det bety at du ikke får de kommende storoppdateringene til Android-plattformen. Men både Google og Huawei har lovet at de viktige sikkerhetsoppdateringene kommer. Dermed har heller ikke du mye å frykte med det første.

Bør jeg kjøpe en Huawei-mobil nå?

Svaret på det er et høyt og rungende tja.

Vi hadde sett an situasjonen noen uker.

Det sagt – det er i skrivende stund noen av de beste telefonene på markedet. Det du risikerer er å ikke få nye funksjoner eller større oppdateringer i det tempoet de i utgangspunktet var ventet. Kan du leve med det samtidig som du vet at resten av en P30 Pro er midt i blinken er det ingenting som tyder på at telefonen vil slutte å fungere fremover. Samtidig kan det tenkes du kan kjøpe Huawei-telefon til godpris fremover.

Responsen fra Europa og Asia tyder på at salget allerede daler ganske fort. Det meldes om tusenvis av avbestillinger i noen land, og at Huawei-telefoner har gjort et hopp på innbyttestatistikken. Et par operatører har også kuttet planene sine for lansering av brettemobilen Mate X.

Hva skjer fremover?

Antageligvis skal det forhandles mellom USA og Kina. Huawei-problemene er bare de siste i en lang rekke økninger av tollsatser og beskyldninger mellom de to landene. Her samler både Donald Trump og Xi Jinping skyts. De har bygget seg opp varelager nok til tre måneders drift og det er ikke utenkelig at Huawei kan holde på som vanlig igjen i løpet av kort tid. Det kan komme en eller annen kostnad i form av bøter direkte til selskapet eller endring i tollsatser mellom de to landene.

Det er sannsynlig at Huawei først og fremst er et forhandlingskort. Slik både ZTE og Apple til dels har fremstått.

Har dette skjedd før?

Huaweis kinesiske konkurrent ZTE havnet i akkurat samme klemme i fjor. Situasjonen løste seg ved at ZTE godtok amerikanske inspeksjoner, en diger bot og byttet ut hele styret i selskapet. Men på det tidspunktet var det mindre ampert mellom Kina og USA. Siden den gang har tollsatsene økt flere ganger mellom kamphanene og begge omtaler hverandre i stadig krassere ordelag.

Samsung, Huawei og Apple er mobilmarkedets tre store kamphaner. Samsung er fra Sør-Korea og oppfattes dermed som trygt sammenliknet med kinesiske merker av mange. Apple på sin side har støtt på problemer i kinesisk rettsvesen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årsaken: handelskrig eller sikkerhet?

Sannsynligvis begge deler. USA har handelsunderskudd til Kina. I 2018 solgte USA varer for 180 milliarder dollar, mens de importerte varer for nesten 560 milliarder dollar. Kina har kjøpt rundt en tredel så mye fra USA som amerikanerne har handlet fra dem.

Også Kina har blokkert amerikanske selskaper. Apple har støtt på en del hindringer i sitt kinesiske salg. Amerikanske tjenester er nær helt fraværende i landet og for tiden boikottes soya fra USA.

Beviser for sikkerhetsproblemer med Huawei er ikke lagt frem. Men det antydes fra svært mange hold – også norske. Muligheten for samrøre med kinesiske myndigheter hevdes som skummel. Det er først og fremst to land som nevnes når det snakkes om statsstøttet hacking på tvers av landegrenser; Russland og Kina.

Kan det skje med andre?

Jepp! Så langt har ZTE, Apple og Huawei alle havnet i ulike typer skvis som følge av krangelen mellom de to landene.

Ser vi på topplisten over største mobilprodusenter i verden hadde Xiaomi, Oppo og Vivo til sammen 24 prosent markedsandel i verden. Xiaomi har et stadig sterkere nærvær her på berget, og selv om du ikke kjenner Oppo så godt kan det godt hende du har hatt en telefon fra underbruket OnePlus i lommen. Samtlige av disse er i noe høyere grad enn Huawei avhengige av amerikanske leverandører, siden de nesten helt baserer seg på Snapdragon-brikker fra Qualcomm.