BBC: Huawei kan ikke lenger samarbeide om mobilprosessorer

De siste dagene har det stormet rundt Huawei. De har blitt lagt til på en amerikansk svarteliste over selskaper som amerikanske bedrifter ikke får utveksle produkter eller tjenester med. Frem til nå har den største aktøren vært Android-leverandør Google.

Nå kompliseres det ytterligere for Huawei ved at den britiske prosessorutvikleren ARM bryter samarbeidet med kineserne. Det melder BBC, som sier de har fått innsyn i flere interne skriv hos ARM.

Det kan være dødsstøtet for Huaweis mobilindustri - siden de hverken kan bruke amerikanske mobilprosessorer fra Qualcomm, eller bruke ARMs kunnskap i utvikling av mobilprosessorene de selv lager.

ARM er japansk eid, men ifølge BBC skal bruddet skyldes at ARMs teknologi har amerikansk opphav.

Foreløpig har ikke ARM sagt noe offisielt om det mulige bruddet, men et skriv om utviklingen skal være sendt internt i selskapet, som BBC har sett.

Kan kanskje ikke klare seg med Kirin

ARM lager ikke egne mobilprosessorer, men så godt som samtlige mobilprosessorer i verden er på en eller annen måte basert på ARM-teknologi. Det gjelder både Qualcomms Snapdragon-brikker, MediaTeks Helio-brikker og Huaweis egne HiSilicon Kirin-brikker.

Disse Kirin-prosessorene var en viktig del av årsaken til at det ble forventet at Huawei kunne klare seg uten amerikanske Qualcomm.

Fra før innebærer handelsforbudet altså at Huawei ikke kan ha et løpende forretningsforhold med Google. Dermed har det spøkt for store oppdateringer av Android, og for muligheten til å levere telefoner med appbutikken Google Play på.

Også andre leverandører, så som Corning som lager Gorilla Glasset over skjermene, eller Intel som lager prosessorene i PC-ene til Huawei, har stått i fare.

Har fått tre måneder på seg

Foreløpig har Huawei fått en tre måneder lang omstillingsperiode der de fortsatt får ha et begrenset samarbeid med amerikanske selskaper omkring produktene som alt er i markedet. Men etter det er det meste uvisst.

Google snudde raskt og gjenopptok samarbeidet med Huawei for dispensasjonsperioden. Men ifølge BBC har ikke ARMs ansatte fått beskjed om at deres samarbeid fortsetter i perioden.

En kommende Huawei-brikke skal allerede være nær ferdiglaget med ARMs assistanse, mens generasjonen etter det kan trenge en full omstart i designen om ARMs teknologi ikke skal være med.

Økonomisnusk og sikkerhet

Årsaken til sanksjonene omtales å være amerikanske sikkerhetsbekymringer rundt Huawei. Selskapet ble også siktet på tretten punkter for økonomisnusk og handel med Iran i januar i år. En separat siktelse skyldes påstått industrispionasje mot den amerikanske delen av tyske T-Mobile.

ZTE havnet i en liknende situasjon i fjor. Den gang ble de tvunget til å betale en stor bot, bytte ut hele selskapets sittende styre og å akseptere inspeksjoner fra USA før de fikk lov til å fortsette handel med aktører som Qualcomm og Google.