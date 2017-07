Huawei Honor 9 kommer i enda heftigere utgave

Da vi testet Huaweis nye Honor 9 i slutten av juni kunne vi konkludere med at den i likhet med forgjengeren ga mye for pengene, men at den samtidig ikke bød på så mye nytt. Nå kommer det imidlertid en ny versjon av telefonen, viser det seg, og den har litt flere nyheter å by på.

Som blant andre Android Authority rapporterer skal nemlig en heftigere versjon av telefonen, Honor 9 Premium, slippes på det europeiske markedet. Opplysningene stammer opprinnelig fra det tyske magasinet WinFuture.

Les også: Nå kommer endelig Nokias toppmodell

Honor 9. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

6 GB minne og 128 GB lagringsplass

Honor 9 Premium byr på hele 6 GB minne og 128 GB lagringsplass. Denne utgaven ble kunngjort av Huawei allerede ved lanseringen av den vanlige versjonen, men på det tidspunktet var det bare modellen med 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som ble bekreftet for det europeiske markedet.

Nå er altså den aller mest muskuløse modellen på vei til Europa, selv om den foreløpig kun har dukket opp i blant annet Italia og Sveits. Når den eventuelt blir tilgjengelig i Norge, og ikke minst til hvilken pris, er ennå uvisst.

I Sveits skal telefonen ha blitt lagt ut for forhåndsbestilling til en pris på 499 sveitsiske franc, som tilsvarer cirka 4200 kroner. Oversatt til norske priser skulle ikke dette tilsvare så mye mer enn 5000 kroner, som er omtrent det den vanlige Honor 9-versjonen er oppgitt å koste i Norge.

Honor 9 Premium blir altså trolig ikke så fryktelig mye dyrere enn den vanlige utgaven av telefonen, som vår anmelder mente er en rimelig telefon, men til gjengjeld også ganske lik forgjengeren Honor 8. Den vanlige Honor 9-versjonen slippes den 15. august.

En annen kinesisk mobilprodusent har nå en ny modell på gang: Meizu Pro 7 får en ekstra skjerm på baksiden »