Huawei har lansert to nye Honor-modeller

Honor 8 Lite Størrelse: 14,72 x 7,29 x 0,76 cm

Vekt: 147 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler, LCD IPS

Maskinvare: HiSilicon Kirin 655, åtte kjerner (4 x Cortex A53 @ 2,1 GHz + 4 x Cortex A53 @ 1,7 GHz), Mali T830MP2, 3 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, EMUI 5.0

Teknologi: USB type-C,

Kamera: 12 megapiksler, f/2.2, LED-blits

Batteri: 3000 mAh Pris: Fra rundt 2500 kroner

Honor V9 Størrelse: 15,7 x 7,75 x 0,697 cm

Vekt: 184 gram

Skjerm: 5,7 tommer, 2560 x 1440 piksler, LCD IPS

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 4 eller 6 GB RAM

Lagringsplass: 64 eller 128 gigabyte

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, EMUI 5.0

Teknologi: Fingeravtrykksleser, USB-C

Kamera: Dobbel kameraløsning, 12 megapiksler, f2.2

Batteri: 4000 mAh Pris: Ukjent norsk pris, koster omtrent 3650 kroner i Kina.

Om bare noen dager får vi se mange nye mobilmodeller under mobilmessen MWC i Barcelona. Men det dukker som regel opp noen nyheter rett i forkant av messen også. Slik som nå, når Huawei og undermerket Honor slipper to nye modeller; Honor 8 Lite og Honor V9.

Honor 8 Lite blir i sedvanlig Huawei-stil en lettversjon av Honor 8 som vi kjenner fra før. Her går prisen noe ned, men det gjør også spesifikasjonene. Dagens Honor 8 koster knappe 4000 kroner de fleste steder, mens den nye Lite-versjonen vil legge seg på rundt 2500 kroner.

Den nye modellen har ikke det doble kameraet på baksiden. Denne løsningen har samtlige toppspesifiserte Huaweier det siste året hatt, enten vi har snakket om P9, Honor 8 eller Mate 9 Pro. Men akkurat som fargekameraet i toppmodellene kan den ene linsen som er inkludert her knipse bilder i 12 megapiksler.

Hovedkameraet er likt?

I pressemeldingen har Huawei oppgitt en pikselstørrelse på 1,25 mikrometer. Også dette tallet er likt det som er oppgitt for Honor 8. Med andre ord kan det tenkes den viktigste delen av Honor 8 Lite-kameraet er god nok til å gi bilder som omtrent tilsvarer dem du får fra den langt dyrere modellen. Det forutsetter naturligvis at glasset utenpå og brikkens øvrige egenskaper ikke skiller seg nevneverdig fra originalen.

Huawei Honor 8 Lite er allerede i salg i norske butikker.

Størstedelen av tusenlappen du sparer ved å gå for Lite-versjonen virker å være spart på systembrikke, RAM og lagring. Der Honor 8 har en Kirin 950-brikke som ytelsesmessig er på linje med noen av de aller beste systembrikkene, må Honor 8 Lite klare seg med en Kirin 655-brikke. Systembrikken har fortsatt åtte kjerner, men samtlige har relativt lav ytelse. I Kirin 950 får du fire Cortex A53- og fire Cortex A72-kjerner, i motsetning til de åtte Cortex A53-kjernene i Kirin 655.

Det betyr sannsynligvis en hel del for ytelsen. Spesielt om du tar med at telefonen har mindre mengde RAM og en vesentlig svakere grafikkløsning også.

32 GB innebygget lagring er bytte ut i 16 GB, som er litt i minste laget.

Det du derimot får beholde fra den mer påkostede modellen er designen, og et 3000 mAh stort batteri, som burde gi tilstrekkelig med frihet mellom ladeøktene.

En ting du ikke får i originalen er den nye lyseblå fargen som ser ut til å skille seg ut fra nær sagt hvilken som helst annen glasstelefon i dag. Akkurat hvilke farger som blir tilgjengelige i Norge er foreløpig usikkert, men modellen er i hvert fall på vei.

Les testen av Huawei Honor 8 her »

En billigere Mate 9 Pro

Den andre nye Honoren som er lansert heter V9, og i utgangspunktet forventet ryktebørsen at denne ville dukke opp på Mobile World Congress neste uke. Akkurat når den eventuelt dukker opp her er ikke kjent ennå. Men her snakker vi om en vesentlig kvassere telefon spesifikasjonsmessig. I praksis ser det ut til å være en rimeligere utgave av Mate 9 Pro som ikke har mistet nevneverdige deler av spesfikasjonsarket.

Honor V9 får en design som kan minne en del om Apples Plus-modeller av iPhone.

Faktisk har den bittelitt større skjerm enn Huaweis inneværende toppmodell, og i motsetning til den kurvede forsiden på Mate 9 Pro er Honor V9 flat. Oppløsningen er de samme 2560 x 1440 pikslene.

Mengdevis av RAM, 4 eller 6 gigabyte avhengig av utførelse, og den samme kraftige Kirin 960-brikken som står i toppmodellen burde gi kompromissløs ytelse som aldri stopper opp.

Et dobbelt kamera på baksiden hører til, og det samme gjør en nokså pen design i metall. Fingersensoren er lagt til baksiden, slik Honor-variantene og mange av Huaweis egne telefoner har hatt for vane den senere tiden. Om den kan fungere som brukervalgt funksjonsknapp slik som på de andre Honor-modellene er foreløpig ukjent.

Der Mate 9 Pro koster drøyt 7000 kroner å kjøpe i dag, mens Honor V9 legger seg på 3650 kroner om vi oversetter direkte fra en kinesisk pris på 3000 yuan. Skulle den komme hit blir den naturlig nok noe dyrere, slik telefoner pleier å bli, men her kan man kanskje håpe på å få en Mate 9 Pro-konkurrent til vesentlig snillere pris. Hvis man ikke liker den avrundede kantskjermen på Mate 9 Pro kan også Honor V9s flate skjerm være forlokkende.

Les testen av Huawei Mate 9 Pro her »