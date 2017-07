Huawei gir opp billige mobiltelefoner – retter skytset mot iPhone

Den kinesiske mobilprodusenten har nå blitt en av verdens største aktører på markedet, og mye av årsaken til deres suksess er satsingen på de prisgunstige modellene. Dette er imidlertid nå et tilbakelagt kapittel, melder Bloomberg.

I et intervju med nettstedet fortalte nemlig sjefen for Huaweis forbrukerrettede virksomhet, Richard Yu, at selskapet nå har tenkt å droppe det rimeligste mobilsegmentet.

– Vi gir opp mobilene i det lave segmentet fordi marginene her er ekstremt små, og de genererer ikke nok fortjeneste for oss. Prioriteten er Europa, Kina og Japan, hvor økonomien er sunn og folk er i stand til å konsumere produktene, sa Yu i intervjuet.

Mate 9 Pro. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med iPhone i siktet

I stedet skal selskapet satse hardere på det øvre segmentet, hvor de skal rette skytset inn mot Apples kommende toppmodeller. Det er først og fremst Huaweis neste flaggskipmodell Mate 10 som skal gi iPhone et skudd for baugen, ifølge selskapet.

– Vi vil ha et enda kraftigere produkt. Mate 10, som har mye lenger batteritid, en heldekkende skjerm, raskere lagringstid, bedre fotoegenskaper og mange andre egenskaper, vil hjelpe oss i konkurransen med Apple, slo Yu fast overfor Bloomberg.

Ifølge Yu skal Mate 10 lanseres på omtrent samme tidspunkt som den neste iPhone-modellen, og er altså ment å knive med denne i toppsegmentet. Ingen tekniske detaljer om noen av modellene foreligger ennå, så hvilken som faktisk blir best gjenstår å se, men det er tydelig at Huawei har store ambisjoner.

Huawei er allerede ganske godt posisjonert i toppsegmentet. Da vi testet forgjengeren Mate 9 Pro i fjor konkluderte vi med at det var en av de aller beste mobilene på markedet på det tidspunktet.

