Huawei får igjen lov til å kjøpe deler fra USA

Det har vært uvisshet rundt Huaweis situasjon den siste tiden. Grunnen er at selskapet for noen uker siden ble plassert på en liste over selskaper som ikke får lov til å handle med amerikanske selskaper.

Etter et møte med Kinas president Xi Jinping fjerner den amerikanske presidenten deler av denne usikkerheten.

– Vi nevnte Huawei. Vi må vente med det til helt på slutten - vi må se. Én av tingene jeg likevel vil tillate - mange er overrasket over at vi selger en stor mengde produkter som havner i de ulike tingene de lager. Og jeg sa at det er greit, vi vil fortsette å selge de produktene, sa Donald Trump på en pressekonferanse.

Produkter amerikanerne er alene om

Trump presiserte at enkelte av teknologiene det var snakk om ville være vanskelige å skaffe andre steder, og tok seg tid til å gi Silicon Valley en klapp på skulderen.

– Dette er amerikanske selskaper som lager produkter - og det er veldig komplekst. Det er vitenskapelige produkter, og i noen tilfeller er vi de eneste som lager dem. Det vi har gjort i Silicon Valley er utrolig. Ingen har vært i stand til å konkurrere med det.

Presidenten fortsatte med å tydeliggjøre at amerikanske selskaper har vært misfornøyde med å ikke kunne fortsette handelen.

– Jeg har gått med på at de får fortsette å selge produktene. Så amerikanske selskaper får fortsette å selge. For de hadde problemer ... selskapene var ikke akkurat fornøyde med at de ikke fikk selge. For de hadde ikke noe å gjøre med hva som potensielt kunne skje med Huawei, forklarte presidenten.

Diskusjoner om handelskrigen

Uttalelsen falt på en pressekonferanse etter G20-toppmøtet i Osaka, der Trump og den kinesiske presidenten, Xi Jinping, hadde samtaler både om den tiltakende handelskrigen mellom landene og altså Huawei spesielt.

Dette ser ut til å bety at Huawei kan fortsette sitt samarbeid med store amerikanske aktører som Google, Intel og Microsoft. I tillegg til de rent amerikanske selskapene det har vært usikkerhet rundt samarbeidet med finnes det enkelte andre selskaper som selger delvis amerikansk finansiert teknologi til Huawei - sannsynligvis vil endringen bety at samarbeidet med prosessorutvikleren ARM igjen er godkjent.

Samarbeidene med Google og ARM er avgjørende for Huaweis mobiltelefoner, der førstnevnte utvikler Android som er operativsystemet på telefonene, mens sistnevnte lager prosessordesignene Huawei baserer sine egne mobilprosessorer på. Intel og Microsoft stiller med avgjørende ingredienser for Huaweis bærbare PC-er som den siste tiden har steget raskt i popularitet også her i Norge.

Det var en tid usikkert om Huawei-telefoner ville få flere større oppdateringer som følge av krisen, og på lengre sikt var det også usikkerhet rundt Huaweis videre produksjon av mobiler. Men oppdatering til Android Q ble nylig bekreftet for mange av selskapets modeller.

Salg i USA fortsatt i det blå

For Huaweis mulige salg til USA ser det altså ut til at situasjonen er på stedet hvil. Foreløpig får Huawei kun lov til å vedlikeholde allerede solgt utstyr i USA.

Det har vært noe usikkerhet også rundt hva Kina kunne gjøre med produksjonen av amerikanske produkter som foregår på deres jord. Spesielt Apple har vært rammet av den usikkerheten.

I dag melder Wall Street Journal at Apple ser ut til å flytte sin produksjon av de nylanserte og kostbare Mac Pro-maskinene til Shanghai, der et taiwansk selskap skal stå for produksjonen.