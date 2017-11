HTCs nye VR-briller krever verken PC eller mobil

På Vive Developer Conference i Beijing viste HTC i dag frem sitt nye VR-headset, som har fått navnet Vive Focus.

Dette er et produkt som kan stå helt på egen hånd, og derfor verken trenger basestasjon, eksterne sensorer eller en signalkilde i form av en PC eller mobiltelefon.

Posisjonssporing ombord

Seks grader av frihet lar deg bevege deg både opp/ned, høyre/venstre og bak/frem, i tillegg til langs aksene mellom dem. Foto: Horia Ionescu/Wikimedia Commons

Vive Focus har nemlig såkalt "6DoF" - seks grader av frihet - noe som i praksis betyr at den har tilstrekkelig med sensorer ombord til å kunne tracke omgivelsene dine og la deg bevege deg rundt i rommet helt på egen hånd.

Ulempen for oss her på berget er at HTC foreløpig kun lanserer Vive Focus i Kina. Ryktene skal også ha det til at det er et helt annet produkt som er tiltenkt Europa og Nord-Amerika, muligens under navnet HTC Vive Eclipse.

– Tidligere har frittstående VR-enheter alltid på en måte representert en middelmådig balanse, hvor du ikke har mye innhold og kun kan rotere, og det er ikke veldig forskjellig fra Google Cardboard, sier HTCs Kina-sjef Alvin Wang Graylin til Engadget.

– Nå kan du i praksis gjøre flesteparten av tingene du kunne gjøre på en "high-end"-maskin på en helt frittstående enhet.

Snapdragon-prosessor

Spesifikasjonsmessig er det foreløpig lite som er kjent om den nye HTC-brillen, men den skal ha en Snapdragon 835-prosessor ombord og høyoppløste AMOLED-skjermer. Brillen vil leveres med en håndkontroller, men denne støtter i utgangspunktet bare såkalt 3DoF, altså kun bevegelser opp/ned, bak/frem og høyre/venstre, ikke det som på bildet over er omtalt som roll, yaw og pitch.

Det er imidlertid ingenting i veien for utviklere til å lage mer avansert tilbehør. HTC annonserte nemlig også utviklerplattformen Vive Wave VR, hvor 12 maskinvarepartnere allerede er med på laget.

Wave er også innholdsplattformen for Focus, og her skal over 100 utviklere være i gang med å skape innhold. Porteringsprosessen for innhold fra Vive til Vive Wave skal ellers være veldig enkel, men utviklerne må gjøre et valg - Vive bruker nemlig 6DoF-input, og Focus-kontrolleren støtter altså i utgangspunktet bare 3DoF.