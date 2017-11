HTC U11+ er kanskje Pixel 2 XL-en du har ventet på

Siste mobilmote er store, heldekkende skjermer. Så å si alle mobilprodusentene har kastet seg på bølgen, med et par påfallende unntak. Men i dag ble det ett mindre av disse unntakene. HTC har nemlig lansert en toppet utgave av sin U11-modell. Den har fått navnet U11+.

Telefonen har en seks tommer stor skjerm uten rammer langs langsidene, og med krympede rammer i topp og bunn. Fra forsiden minne den bittelitt om Huaweis nye flaggskip Mate 10 Pro, dog med litt større rammer.

En Pixel 2 XL for Norge?

HTC U11 Størrelse: 15,8 x 7,49 x 0,85 mm

Vekt: 188 gram

Skjerm: 6 tommer, 2880 x 1440 piksler, LCD IPS, 2,5D-glass, Super LCD6

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4x Kryo@2,45GHz + 4x Kryo@1,9 GHz, Adreno 540, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.1.1 med HTC Sense

Teknologi: Edge Sense (klemmedeteksjon), LTE cat 16 (inntil 1 Gbit/s), IP67

Kamera: 12 Mp, Ultrapixel, OIS + EIS, f/1.7, ekstra rask fokus-funksjonalitet, Dual Pixel-autofokus

Batteri: 4000 mAh

Pris: 7300 kroner

Men det vi virkelig biter oss fast i her, er hvor lik den er Pixel 2 XL. Den har stereohøyttalere rundt skjermen, den har Android 8 fra første stund og den støtter klemmefunksjonen som kan aktivere apper du selv legger inn, eller taleassistenten - som riktig nok fortsatt bare snakker engelsk.

Det du mangler fra Pixel 2-mobilene er først og fremst helt ren Android.

Nexus- og nå Pixel-fans vil nok i hvert fall delvis med rette hevde at det er avgjørende. Men samtidig har Sense blitt et veldig rent og striglet menysystem de siste årene, som ytelsesmessig måler seg greit mot helt ren Android. Og fra inneværende versjon er osgå Android bygget opp modulært, slik at du kan få større systemoppdateriner uten at mobilprodusenten nødvendigvis må jobbe masse med sine egne menyer.

Selges fra HTCs nettbutikk

Originalen - HTC U11 var et supert bekjentskap da den ble lansert tidligere i år. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen er en nyere SuperLCD-variant enn den i den originale U11-modellen. Disse skjermene kjenner vi ellers som rimelig gode. OLED-skjerm får man altså ikke, men samtidig er OLED-skjermene i Pixel 2 XL forholdsvis omdiskuterte om dagen.

Sammenlikner vi med dagens U11-variant er nok det mest påfallende ved siden av skjermen det store batteriet. Den vanlige U11-en holder ganske lenge med sine 3000 mAh, men med U11+ er HTC oppe i drøyt 3900 mAh. Det burde gi svært god batteritid til den nye telefonen.

Men heldekkende skjerm kunne U11 dessverre ikke skilte med. Det korrigerer HTC nå, med U11+. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For deg som er mobilinteressert og HTC-fan er det kanskje litt skuffende å høre at telefonen ikke blir å finne i vanlige norske butikker. Men mobilprodusenten har likevel gitt oss nordmenn én mulighet til å få tak i telefonen; deres egen nettsider. Og modellen du kan bestille fra våre breddegrader er også den aller heftigste utgaven, som har fått noen oppgraderinger fra den vanlige U11-varianten.

Lagringsplass og forbedret kamera

Det betyr at telefonen får hele 128 gigabyte lagringsplass og 6 gigabyte RAM, ved siden av å ha den samme mobilprosessoren som før, altså Snapdragon 835.

Det er sannsynligvis Qualcomms mest stabile, kjølige og problemfrie brikke så langt - det har den vist i så godt som alle mobiler vi så langt har testet med den. Vi fikk en liten overraskelse i form av Nokia 8 som ikke var så rask som ventet, men det ble raskt ryddet opp i, og skyldtes programvare.

Kameraet skal også ha blitt bedre, selv om spesifikasjonene ser noenlunde like ut. Det dreier seg fortsatt om en 12 megapikslers sensor, med f/1.7-glass og optisk stabilisering. Det som ser ut til å være den virkelige forbedringen er det HTC kaller HDR Boost, en funksjon som er tilgjengelig både i frontkamera og hovedkamera på telefonen.

Samme tilbehørspakke?

Foreløpig har vi ikke klart å snoke oss frem til et godt svar på om tilbehørspakken for U11+ er den samme som for lillebror. Det var nemlig blant tingene, ved siden av en super telefon, som imponerte oss mest.

Den kom nemlig med en knallbra liten USB-C-overgang av det mest uvanlige slaget vi så langt har opplevd. For det er egentlig ikke en overgang, men et fullblods lydkort med DAC og forsterker bygget inn i den vesle snoren.

Og den er såpass god at en PC med litt laber lyd og mange USB-C-kontakter kan dra god nytte av at du plugger inn HTC-overgangen fremfor å stikke hodetelefonene rett inn i mini-jack-kontakten.

Det vi har fått bekreftet er imidlertid at de kraftige stereohøyttalere i front fortsatt er med.

Prisen ser ut til å bli særdeles konkurransedyktige 7300 kroner, og telefonen kan forhåndsbestilles 20. november. Eksakt leveringsdato har vi ikke fått ennå. Så langt er nevnte Mate 10 Pro konkurrenten som kommer nærmest, men den koster 700 kroner mer. Så her kan det se ut som om HTC mener alvor. Selv om vi altså ikke får se den i vanlige butikker, men må på nett for å handle.

