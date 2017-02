HTC skal lansere et nytt par VR-briller

En fullverdig oppfølger til HTC Vive ligger nok enda et stykke inn i fremtiden, men allerede nå skal HTC faktisk lansere et nytt par VR-briller. Det melder blant andre nettstedet Cnet.

Det var i et intervju i forbindelse med en produktlansering i Singapore nylig at HTCs kinesiske salgssjef Chia-lin Chang avslørte de hittil ukjente opplysningene om selskapets videre VR-planer.

De nye VR-brillene blir altså ikke Vive 2, men interessant nok skal det heller ikke dreie seg om et simpelt, mobilt VR-konsept à la Samsungs Gear VR og dets like.

HTCs nye VR-briller skal bruke mobilteleon, som her avbildede Samsung Gear VR, men skal likevel skille seg ut.

Skal bli «noe nytt»

– Vive er helt i toppsjiktet, og i løpet av de kommende månedene vil dere få se våre planer for å kombinere mobilitet og VR. Og det vil ikke bli en mobiltelefon slengt på et hodesett; det vil bli et annerledes produkt, sa Chia-lin Chang i intervjuet. Han la til at de har «gode planer» for mobilt VR.

Det nye VR-produktet skal ifølge HTC være kompatibelt med den nye mobilmodellen U Ultra, som vi testet for noen dager siden, så det dreier seg altså tilsynelatende om en form for mobilbasert VR-hodesett. At det likevel skal være et mer avansert produkt enn andre mobile VR-briller, gjør dermed konseptet en smule mystisk.

Oculus jobber også med mobile VR-briller

Det finnes riktignok blant annet selvstendige, mobile VR-produkter med egen maskinvare som ikke er avhengige av mobiltelefoner, hvorav noen har mobiltelefon-aktig innmat. Om man skulle spekulere er det mulig HTCs nye variant skal kombinere egen maskinvare med mobilmaskinvaren på en eller annen måte.

For øvrig meldte vi i fjor høst at hovedkonkurrenten Oculus også jobber med et par mobile VR-briller, men disse skal visstnok ha all nødvendig maskinvare innebygget, og verken være avhengig av mobil eller PC.

