HTC med ny Android One-telefon

Sammen med sin nye toppmodell i U11-serien, U11+, slipper HTC nå en rimeligere modell som sikter seg inn på deg som vil ha en ren Android-mobil som ikke raserer lommeboken din.

HTC U11 Life er del av Googles Android One-program, som i praksis er forholdsvis rimelige telefoner med uendret programvare rett fra Google. Dermed sikter selskapet seg inn på konkurrenter som Xiaomi Mi A1 – en telefon som gjorde det virkelig bra på vår testbenk.

HTC U11 Life Størrelse: 14,909 x 7,29 x 0,81 cm

Vekt: 142 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler, SLCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 630, åtte kjerner v/ 4 x Cortex-A53 @ 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,8 GHz, Adreno 508 GPU, 3 eller 4 GB RAM

Lagringsplass: 32 eller 64 GB

Operativsystem: Android 8.0 Oreo (Android One)

Teknologi: HTC Edge Sense, Bluetooth 5.0, Quick Charge 3.0

Kamera: 16 MP, f/2.0, med tilsvarende selfie-kamera

Batteri: 2600 mAh

Pris: Fra 3300 kroner

Android One

HTCs nyeste U11-medlem kommer med Android (Oreo) installert fra fabrikk. Siden Android One ligger i bunnen får telefonen så stilrent og enkelt menysystem som det lar seg gjøre med denne plattformen.

Samtidig gir Android One deg forløpende mulighet til å oppdatere telefonen til den nyeste Android-versjon.

Da slipper du å vente på at produsentene skal legge på sitt eget utseende og løsninger.

Sammen med det rene grensesnittet får du støtte for HTC Edge Sense – systemet som lar deg klemme på mobilen for å for eksempel hente frem kameraet.

God maskinvare

HTC U11 Life byr på stilrent grensesnitt ved hjelp av Android One.

HTC U11 Life kommer med en 5,2 tommer stor skjerm som beskyttet med Gorilla-glass og frister med en oppløsning på 1080 x 1920 piksler (Full HD).

I tillegg er mobilen IP67-sertifisert, som betyr at den skal tåle å ligge på én meters dyp (ferskvann) i opptil 30 minutter.

Den nye telefonen leveres med en Qualcomm Snapdragon 630-systembrikke. Denne serien mobilprosessorer kjenner vi som stabile og prisgunstige, og noen av våre rimeligste favoritter har brikker som likner veldig.

Samtidig kan du velge mellom to ulike konfigurasjoner på arbeidsminne og lagring, hvor den enkleste varianten har 3 GB minne og 32 GB lagring, mens den dyreste varianten kan skilte med 4 GB minne og 64 GB lagring.

Begge utgavene laveres med minnekortleser som støtter MicroSD-kort med maksimalt 2 TB kapasitet.

16 MP kamera foran og bak

Life-modellen utstyres også med kamera foran og bak på hele 16 MP. Oppløsningen på selfie-kameraet er altså uvanlig høy, selv om det gjenstår å se om kvaliteten matcher. Du får en blender på f/2.0 som gjør at telefonen bør kunne ta gode bilder i dårlig lys.

Modellen med 4 GB minne og 64 GB lagring kommer blant annet i denne fargen.

Samtidig leveres med de samme, gode ørepluggene som U11. Disse er blant de beste medfølgende proppene på markedet.

Batteriet som sitter i denne telefonen er på 2600 mAh, og den har støtte for QuickCharge 3.0.

Telefonen kommer som nevnt i to utgaver, og varianten med 3 GB minne og 32 GB lagring er ventet i handelen dette kvartalet. Den kommer i fargen Brilliant Black, og prisen er oppgitt til 3290 kroner.

Vil du heller ha modellen med 4 GB og 64 GB lagring, kan denne forhåndsbestilles fra HTCs egen nettbutikk fra og med i dag. Denne telefonen fås i fargene Sapphire Blue eller Brilliant Black, og koster 3449 kroner.

Aldri hørt om HTC U11?

(Kilde: pressemelding)