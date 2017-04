HTC har sluppet teaser av sin nye «klembare» mobil

HTC dro først sløret av sin nye designretning i form av HTC U-serien på CES-messen i januar, og hittil har vi sett to modeller i den nye serien, HTC U Play og HTC U Ultra. Det har imidlertid allerede begynt å svirre rykter om den tredje modellen, og nå har HTC selv kommet på banen.

På sine hjemmesider har den taiwanske mobilprodusenten nemlig kunngjort at de skal avholde et arrangement den 16. mai hvor den nye U-modellen skal avdukes for første gang.

Berøringssensorer i rammen

HTC benytter markedsføringsformuleringen «squeeze for the brilliant» i forbindelse med kunngjøringen, som ser ut til å bekrefte indikasjonene på at mobilen får en form for «klemme-funksjonalitet». En teaser-video lagt ut av HTC på Twitter underbygger også dette, men dessverre får vi ikke se så mye av selve mobilen i videoen.

Dersom den prominente lekkasje-makeren Evan Blass har rett, noe som ofte er tilfelle, vet vi imidlertid allerede litt om akkurat hva det er den neste U-modellen skal by på.

Mobilen, som for øvrig har fått kodenavnet Ocean, skal ifølge Blass skilte med en løsning HTC har kalt Sense Touch. Denne innebærer at rammen rundt mobilen har innebygde sensorer som kan registrere både trykk- og strykebevegelser som kan brukes til å utføre en rekke ulike handlinger.

Lekket spesifikasjoner

Funksjonaliteten vil være kontekstuell, som altså betyr at den har ulike bruksområder avhengig av hva man gjør. Eksempelvis kan man stryke fingeren fra side til side for å spole frem og tilbake i videoer når man redigerer. Hensikten skal være å gjøre interaksjon med mobilen mer intuitiv.

Som 9to5google meldte for litt siden lekket Evan Blass for øvrig noen flere spesifikasjoner til Ocean-modellen nylig. Mobilen skal ifølge Blass ha en Snapdragon 835-prosessor, 4 GB eller 6 GB minne og 64 GB eller 128 GB lagringsplass og et batteri på 3000 mAh. Kameraene skal ha oppløsninger på 16 og 12 megapiksler, og telefonen skal ikke ha hodetelefoninngang.

