HTCs nye VR-briller krever verken PC eller mobil

Vi har fått indikasjoner på at HTC skal lansere et par nye VR-briller som verken krever mobil eller PC tidligere, og nå har selskapet faktisk har dratt sløret av et par selvstendige VR-briller. Det melder blant andre The Verge.

De nye VR-brillene skal i første omgang kun lanseres i Kina, men har også dukket opp på HTCs amerikanske hjemmesider, som indikerer at de trolig også skal lanseres i andre markeder etter hvert.

Dette er det eneste bildet av brillene som foreligger så langt.. Foto: HTC

Bygger på Qualcomm- og Google-teknologi

De nye brillene krever altså verken PC eller mobil. Produktet skal være basert på Qualcomms VR-referanseplattform som ble presentert tidligere i år, som blant annet innebærer at brillene skilter med den mobile topp-prosessoren Snapdragon 835 på innsiden.

Samtidig er brillene også basert på Google nye utgave av Daydream-plattformen, som betyr at brillene byr på den såkalte WorldSense-teknologien. Denne løsningen legger til rette for ekte posisjonssporing med høy presisjon ved hjelp av integrerte dybdekameraer – uten bruk av eksterne sensorer.

Utover dette er de tekniske spesifikasjonene uklare, og det foreligger heller ingen prisantydning ennå.

Selvstendige VR-briller blir et stadig mer populært produktsegment blant produsentene. Nylig meldte vi at HTCs konkurrent Oculus skal lansere et par nye, billige VR-briller som ikke krever mobil eller PC, og Samsung har også kastet seg på med et eget referansedesign for selvstendige VR-briller.

Svetting er et problem når man bruker VR-briller: Dette produktet skal fikse problemet på HTC Vive »