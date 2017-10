HP har lagt sin nye «ryggsekk-PC» for VR-spilling ut for salg i USA

Omen X Compact Desktop er navnet på en kompakt PC-løsning fra HP som du kan slenge på ryggen slik at du for eksempel kan spille VR uten masse ledninger å snuble i. PC-en ble omsider offisielt kunngjort i juni, og som blant andre CNET melder er produktet nå lagt ut for salg – riktignok kun i USA foreløpig.

Ryggsekk-PC-en er lagt ut i HPs amerikanske nettbutikk for 2500 dollar, men det som er interessant å merke seg er at man må kjøpe selve «ryggsekken» separat for å få glede av den VR-tiltenkte løsningen.

Foto: HP

Kraftig PC

Ryggsekken ser ut til å koste hele 500 dollar, som altså betyr at man må ut med en del ekstra tusenlapper for den komplette pakken. Ryggsekken veier 3,3 kilogram, som altså kommer i tillegg til vekten på selve PC-en, som ligger på 2,5 kilogram.

Foto: HP

Når det gjelder spesifikasjonene kommer PC-en med en prosessor av typen Intel Core i7-7820HK, 16 GB minne som kan oppgraderes til 32 GB og en M.2-SSD på 1 TB. Ikke minst har maskinen som tidligere rapportert et GTX 1080-skjermkort fra Nvidia under panseret, som altså er mer enn kraftig nok for VR i god kvalitet.

Tilkoblingene omfatter Thunderbolt 3, to USB 3.0-porter, to HDMI-porter, mini-DisplayPort og DisplayPort. Maskinen kommer med en egen dokkingstasjon som kan benyttes når du ikke bruker PC-en i VR-modus på ryggen.

Norsk pris og lansering på Omen X Compact Desktop er ennå uviss. Vi meldte i juni at maskinen skulle dukke opp i Norge i august til en pris på 39 999, men den ser ennå ikke ut til å ha bli lagt ut i noen norske butikker i skrivende stund.

Hvis du er ekstremt innvolvert i VR kan det kanskje være verdt å investere i noe som dette, men spør du oss er det bedre å vente på de trådløse VR-løsningene vi allerede har prøvd.

HP slapp også nylig en annen bærbar Omen-modell: Den kjører 4K-oppløsning og kan overklokkes »