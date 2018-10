Helt nye Windows 10 er lansert, med «Dark Mode» og en drøss av andre funksjoner

I natt annonserte Microsoft at høstens store Windows 10-oppdatering endelig er klar for nedlasting. Oppdateringen går under navnet Windows 10 October Update 2018, og leverer en helt drøss nye funksjoner og optimaliseringer.

Den nye oppdateringen lastes automatisk ned til maskinen din via den innebygde Windows Update-funksjonen over de kommende ukene.

Om du er utålmodig kan du imidlertid fremskynde den ved å velge «Se etter nye oppdateringer» fra «Innstillinger»-panelet i Start-menyen og deretter «Oppdateringer og Sikkerhet». Om ikke det fungerer for deg enda kan du tvinge gjennom oppdateringen ved å hente den fra Microsofts nettsider her.

Dette er nytt i Windows 10 October Update 2018

Mørk modus

Den mest synlige endringen i den nye oppdateringen er at du får mulighet til å bytte til en mørk Windows-modus. Fra før av kunne du vise innstillingsmenyer og alle «apper» med mørkt tema, men nå følger endelig selve utforskeren etter.

Det hele minner om mørk modus på MacOS Mojave, som akkurat ble lansert.

Nå har også Windows Utforsker fått mørk modus.

Sky-basert utklippstavle

Utklippstavlen er en gammel traver som ikke har sett noen oppdateringer av betydning de siste 20 årene. Nå gir Microsoft deg mulighet til å dele innhold på tvers av alle Windows 10 enhetene du er logget inn på.

Innholdet du klipper ut eller kopierer lastes midlertidig opp til en skyløsning frem til du limer det inn på en annen enhet. Foreløpig støtter den nye utklippstavlen ren tekst, HTML og bilder under 1 MB.

Den kanskje beste nyheten er at utklippstavlen kan holde på mer enn én ting av gangen. Tekst og bilder du stadig benytter deg av i dokumentene dine kan du nemlig feste til utklippstavlen, slik at de ikke blir borte om du klipper ut noe nytt.

I fremtiden vil du kunne kopiere over innhold til iOS- og Android-enheter på samme måte.

Du kan se innholdet på den nye utklippstavlen ved å trykke «Windows + V».

Forbedret spillinje

Dette er den nye spillinjen (trykk på bildet for større versjon). Foto: Microsoft

Spillinjen lar deg ta opptak og skjermbilder, styre kommunikasjon og lydvolum og mer uten å forlate et spillvindu. Nå har Microsoft pusset på designet for å gjøre den mer strømlinjeformet og gitt deg større kontroll over lyden.

Om du er interessert i å overvåke ytelsen og belastningen til komponenter som prosessoren, minne og grafikkortet, samt FPS, kan du få dette rett fra spillinjen.

Ikke minst kan du endelig slå den av for alle spill dersom du ikke bruker den fra Windows-innstillingene.

Microsoft hevder også ytelsen i spill skal bli bedre når du aktiverer spillmodusen deres, men vi tviler på at dette er særlig merkbart i praksis. En mer gledelig nyhet er det at Windows-oppdateringer settes på pause i denne modusen, slik at du ikke avbrytes av at maskinen din plutselig restarter eller spør når den kan starte installeringen.

Send meldinger fra PC-en

Mens MacOS og iOS har et tett samarbeid som gjør arbeid på tvers av de to til en lek kan ikke Microsoft skryte av at Windows 10 tilbyr det samme. Med en oppdatert telefon-app nærmer de seg i alle fall på telefonintegrasjon.

Om du knytter Android-telefonen din sammen med Microsoft ID-en du bruker på Windows 10-maskinen din kan du nemlig lese og sende meldinger direkte fra Windows uten å plukke opp telefonen. Du kan også dra bilder fra telefonen over til Windows-maskinen.

Støtte for strålesporing i spill

Om du planlegger å handle inn et nytt grafikkort fra Nvidias nye RTX 20-serie bør du hive deg over oppdateringen. Den er nemlig helt nødvendig for å kunne utnytte strålesporingsfunksjonene (raytracing) som ligger i kortet.

Strålesporing låses opp gjennom en oppdatering til DirectX 12 som kalles DirectXR. Så er det bare å vente på at spillene skal støtte funksjonen da...

Flere forbedringer

Av andre store og små ting kan vi nevne at Microsoft-nettleseren Edge endelig får støtte for å stoppe autoavspilling av multimedia på nettsider og gir deg mulighet til å tilpasse hvilke menyelementer som vises i adressefeltet. Amerikanere får også Swift-tastatur til bruk på berøringsskjermer, noe både Android- og iOS-brukere har hatt en stund. Norsk er foreløpig ikke støttet.

Ellers får du 157 nye emojis å leke deg med, og en del av de gamle har fått nytt design. Om du stadig leter etter filer vil du også helt sikkert sette pris på at flere typer nå støtter forhåndsvisning av innhold fra søkefunksjonen i startmenyen.

En liten morsom ting er at du nå kan lage din egen font med en digital penn. Windows lærer hvordan håndskriften din er, slik at du kan lage tekster som ser håndskrevet ut med tastaturet.

Neste store Windows 10-oppdatering ventes i mars 2019. Hvilke nye funksjoner ønsker du deg til da? Skriv inn i kommentarfeltet!

