Gigantisk milepæl for Android: Har gått forbi Windows til nettbruk

At Android har mange brukere er gammelt nytt, men nå har operativsystemet passert en ganske bemerkelsesverdig milepæl i livet sitt. Det har nemlig tatt igjen Windows til Internett-bruk, som det opplyses i en fersk pressemelding.

Det er analyseselskapet StatCounter som nylig la frem de nye tallene. Ifølge grafen brukte 37,91 prosent av alle Internett-brukere Windows i mars måned, mens andelen Android-brukere snek seg forbi med knapp margin og lå på 37,93 prosent.

– Historisk

Ifølge StatCounter er nyheten historisk fordi den representerer slutten på dominansen som Microsoft har hatt innen operativsystemer helt siden 80-tallet. Det illustrerer også den vanvittige veksten til Android, som hadde en markedsandel på kun 2,4 prosent blant nettbrukere for bare fem år siden.

iOS og OS X ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass blant nettbrukere, med andeler på henholdsvis 13,09 prosent og 5,17 prosent. Linux utgjør ennå kun 0,75 prosent av nettbrukermassen.

Marginen er ikke stor, men Android er nå forbi Windows blant verdens nettbrukere. Foto: StatCounter

Ulikheter mellom verdensdelene

Det er langt på vei Asia som er ansvarlig for den store, globale Android-andelen. Googles operativsystem utgjør over 50 prosent i verdensdelen, men Windows er helt nede i 29 prosent. Både i Nord-Amerika og Europa er Windows fremdeles størst med ganske god margin blant nettbrukere, med andeler på 39,5 prosent og 51,7 prosent for Windows og 21,2 prosent og 23,6 prosent for Android.

Tallene gjelder altså for alle plattformer sett under ett. Om man kun fokuserer på PC-er har Microsoft naturlig nok ennå et solid overtak, nærmere bestemt 84 prosent av brukere på global basis.

