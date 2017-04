Hils på noen av de koselige deltakerne på The Gathering

Tek.no/Hamar: Årets TG går mot slutten, men vi rakk en liten tur innom for å suge til oss så mange inntrykk vi bare klarte. Vi rakk blant annet å slå av en koselig prat med fem TG-deltakere!

Heidi Synnøve Lien (28), Lørenskog, instruktør i pole fitness

Heidi har ansvar for morgentrimmen på TG. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Hvorfor er du på TG?

– Jeg er her først og fremst for å game, men også for det sosiale. Jeg leder også morgentrimmen her to av dagene.

Hva er din opplevelse av TG hittil?

– Den har vært veldig bra, det er veldig god stemning her! Det er noe med den LAN-følelsen, spesielt når lysene er slukket. Det er veldig sosialt her, og gøy å få prøvd ting man ikke har råd til hjemme, som VR! Hehe.

Hva er ditt beste tips til de som skal på TG neste år?

– Ikke sov her! Jeg sover ikke her, i hvert fall. Jeg orker ikke det. Sørg for å få nok søvn og spis og drikk nok, sånn at man har nok energi til å game så mye man vil.

Hvor mye penger har du brukt på utstyret du har med deg på TG?

Hun er så klart også Tek.no-fan! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Jeg har en ASUS ROG-laptop som er et par år gammel og kosta nitusen-og-noe. Jeg fikk den i julegave, så jeg brukte ikke penger på den selv, da. Razor-musa jeg har med kosta 400. Ellers kjører jeg ganske billig. Headsettet mitt låner jeg for eksempel av noen, og jeg sitter på en av stolene som TG låner ut.

Kim Heiberg, Oslo, postbud (28)

Hvorfor er du på TG?

Kim gir TG tommel opp! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Fordi jeg har lyst til å game og ha det koselig med venner og prøve ut nye kule ting som VR-bilspill. Det er veldig kult!

Hva er din opplevelse av TG hittil?

– Jeg er kanskje ikke så fornøyd med konsertene i år, men ellers er det veldig bra! Det var ikke helt min type musikk på konserten, bare. Noen var kanskje litt vel bråket. Men fint for de som liker det, sikkert!

Hva er ditt beste tips til de som skal på TG neste år?

– Drikk nok vann!

Hvor mye penger har du brukt på utstyret du har med deg på TG?

– Oi... Ikke mye! Er ganske fattig, hehe. Tja, har jeg brukt noe, da? Har jo med mat... Et par hundre kroner, kanskje? Har med en åtte år gammel laptop. Den duger sånn av og til... Den blir vel bedre PC til neste år, tror jeg!

Noe av det Sofie liker aller best med TG – i tillegg til å spille – er å møte så mange forskjellige typer folk. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Sofie Madelene Ellis (15), Rygge, ungdomsskoleelev

Hvorfor er du på TG?

– Det er rett og slett fordi jeg elsker å spille! Det er så gøy.

Hva er din opplevelse av TG hittil?

– Det har vært spennende å være her og møte diverse folk med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Det er fint at det ikke bare er én type personer her. Det er alle slags typer folk her, og det syns jeg er kjempebra!

Hva er ditt beste tips til de som skal på TG neste år?

– Ta med mye snop!

Hvor mye penger har du brukt på utstyret du har med deg på TG?

– Rundt 2000 kroner, kanskje.

Marius Lyngby Forsberg, Oslo, (28), IT-konsulent

Hvorfor er du på TG?

Marius oppfordrer deg som skal til TG neste år til å ta med egen mat. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– For å gjøre det samme jeg gjør hjemme, sammen med venner! Enkelt og greit.

Hva er din opplevelse av TG hittil?

– Samme som det har vært tidligere, egentlig. Mye folk, mye ting som skjer. Det har vært hyggelig å være sammen med venner.

Hva er ditt beste tips til de som skal på TG neste år?

– Ta med mat!

Hvor mye penger har du brukt på utstyret du har med deg på TG?

– Oi, det husker jeg ikke. Alt det jeg har med er ganske gammelt, det er ikke mye å skryte av, men det duger til å spille Overwatch!

Aslak Kittelsen (29), Oslo, student

Hvorfor er du på TG?

Aslak har aldri vært på TG før, og slo i år følge med lillebror og lillesøster. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Jeg er på TG fordi jeg ble inviter med, ganske enkelt. Jeg sitter her sammen med lillebror, lillesøster og kjæresten hennes. De spurte om jeg hadde lyst til å være med og da sa jeg ja. Jeg har aldri vært her men har hatt masse kompiser som har vært med siden 2002. Jeg fyller 30 i år og tenkte at dette er en av tingene jeg må få med meg før jeg blir 30!

Hva er din opplevelse av TG hittil?

– Jeg syns det er kjempekoselig. Det er egentlig akkurat som jeg forventa og mer til. Bare folk som sitter og nerder og spiller sine spill, og jeg gjør det samme selv. Egentlig så er det aller, aller meste bare positivt. Det eneste jeg ikke var helt forberedt på var støynivået fra tid til annet. De holder jo på og blaster nå. Det er for en gangs skyld ikke dunk-dunk-musikk, så nå er det nesten koselige forhold, hehe. Men jeg liker meg skikkelig godt her, bottom line.

Hva er ditt beste tips til de som skal på TG neste år?

– For det første: Ha en skikkelig kjølebag med noe frukt og juice og noe ordentlig mat. For det andre: Ikke spis kebab hos Dolly Dimples, bare fordi den smaker dritt. For det tredje: Ta med ørepropper og hørselsvern. Pass på øra dine for disse gutta borti hjørnet gjør det skikkelig vanskelig for deg...

Hvor mye penger har du brukt på utstyret du har med deg på TG?

– Det er nesten flaut hvor lite jeg har brukt på det. Datamusa husker jeg ikke når jeg skaffa eller for hvor mye... Mulig jeg bare fikk den av en kompis som ikke trengte den lenger. Laptopen min kosta 3000 for tre år siden. Lillebror kaller den for en brødrister. Jeg kaller det en skrivemaskin, hehe. Noe stort mer utstyr har jeg ikke. Jeg tror jeg representerer the low-end her, liksom!

Som du kan se er det ikke umulig å komme på TG uten å blakke seg... Men hvis du vil kan du bruke mye penger på fete rigger!

