Rykter om ekstremt kamera og USB-C i neste iPhone

Det er fortsatt rundt åtte måneder igjen til Apples neste iPhone-lansering er ventet. Men ryktebørsen er allerede i gang med oppvarmingen. Den nyeste påstanden om Apples kommende iPhoner er at produsenten vil sløyfe Lightning-pluggen og bygge inn trippelkamera i sin største modell.

Skal vi gå ut fra ryktene og Apples seneste lanseringer lever Lightning-pluggen på lånt tid. Helt siden de første «nye» MacBook-modellene med USB-C-kontakter kom i 2015 og 2016 har det vært spekulert i at Apple ville harmonisere kontaktene og innføre samme standard også i telefonene.

Nå er det Bloomberg som melder at Apple prøver ut prototyper av dagens iPhoner med USB-C-kontakt i bunnen, med tanke på et mulig skifte av standard.

Det innebærer at et helt berg med kabler og tilbehør kan måtte byttes ut, men samtidig er det en stor mengde andre kabler og ladere som i så fall plutselig vil virke med Apples telefoner.

Trippelkamera i største iPhone

Så langt er det dobbelt kamera på baksiden av iPhonene i X og Xs-serien. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple har allerede 3D-kamera på forsiden av den siste generasjonen iPhoner. TrueDepth-kameraet som står for ansiktslåsen på telefonene er imidlertid ikke laget for bruk på lang avstand. Hovedkameraet er riktig nok dobbelt på Xs-modellene, men fanger i utgangspunktet ikke 3D-informasjon.

Der det er et infrarødt såkalt strukturlys som hjelper frontkameraene på dagens iPhoner med å sanke dybdeinformasjon, er det en lasersensor som skal hjelpe til sammen med den nye kameraløsningen.

Bloomberg forventer at kameraet debuterer i årets største iPhone-modell, eller at det gjør et innhopp i neste generasjon iPad Pro. Nettbrettet forventer de forøvrig at det ikke vil komme en oppdatering av i år, men snarere i 2020. Fjorårets iPad Pro-oppdatering var den mest omfattende fornyingen av den serien så langt siden den ble lansert.

Del av satsingen på AR

Slik ser et annet designforslag for den nye største iPhone-modellen. Her likner kameratuten mer på dagens variant, bare horisontal i stedet for vertikal.

Apple satser allerede hardt på utvidet virkelighet, såkalt AR. Der du kan peke med kameraet på en overflate og få lagt informasjon oppå skjermbildet. For eksempel kan AR-løsninger la deg se hvordan et tomt rom vil se ut når det er ferdig møblert, eller det kan legge informasjon som veiskilt og målebånd oppå skjermen.

Det kanskje mest spektakulære bruksområdet for AR er i spill, der eksempelvis Lego har byggesett som kan bli en del av spillet på mobilskjermen.

Men ingen av Apples telefoner så langt har hatt kameraoppsett spesielt tilpasset teknologien. Telefoner og nettbrett med bare ett kameraøye har klart seg greit, sammen med informasjon fra andre sensorer som gyro og akselerometer inni produktene.

Fordi Apple bytter til laser i en slik løsning skal kameraet kunne lese 3D-informasjon helt opp til 4,5 meter unna.

Minner om Googles Project Tango

Lenovos Phab 2 Pro var en helt enorm mobiltelefon, med tre kameralinser på baksiden. Project Tango var også laget for AR-bruk, men ble aldri noen hit. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis strategien blir virkelighet minner den litt om Googles gamle Project Tango, der det også var en omfattende 3D-kameraløsning som sørget for uvanlig høy presisjon. Men ingen av telefonene som hadde systemet ble storselgere, og Tango er enn så lenge nedlagt.

Ved siden av å by på nye muligheter for AR-bruk kan en slik kameraoppdatering også gi større muligheter for vanlig fotografering.

Programvaren som behandler bildene vi tar blir stadig viktigere for tiden, noe som viser seg i både Googles HDR+-behandling av bilder og Huaweis nattmodus som dukket opp i P20-modellene og Mate 20 Pro i fjor. Portrettmodusen der bakgrunnen gjøres uklar er også et eksempel på dette.

Men slike funksjoner vil ofte kunne dra nytte av flere og bedre sensorer på baksiden av telefonen.

