Elisabeth kjøpte Bose-hodetelefoner hos Elkjøp. Da hun kom hjem oppdaget hun at de hadde vært brukt før

Lørdag i forrige uke var Elisabeth Kørling på Elkjøp på Sørlandssenteret i Kristiansand. Hun kjøpte støydempende hodetelefoner av typen Bose QuietComfort 35, til rundt 3500 kroner.

Da hun kom hjem pakket hun hodetelefonene ut av esken, og skrudde dem på. Overraskelsen var stor da hodetelefonene proklamerte at de forsøkte å koble til «Jons iPhone» og «Jons MacBook Pro».

Hodetelefonene til Bose skiller seg nemlig fra mange andre ved at de forteller deg navnet på enhetene de forsøker å koble til.

Manglet kabel

Kørling oppdaget også at det manglet en minijackkabel som vanligvis følger med i esken.

Boses QC35 II har en funksjon hvor de leser opp hvilke enheter de forsøker å koble til. Det fikk Elisabeth Kørling til å skjønne at de hadde vært brukt av noen andre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Da tok jeg med meg kvitteringen og varen og dro tilbake og sa fra. De svarte med at det var flaut at det skjedde, og at sånt ikke skal skje. Jeg fikk en ny vare, dro hjem og testet den, og det fungerte som det skulle. Jeg så også da at den nye esken hadde plast rundt seg, minijackkabel og hodetelefonene hadde fulladet batteri, sier Kørling til Tek.no.

Hun opplyser at hun betalte full pris og det ble ikke opplyst på noe vis at varen hadde vært brukt tidligere.

– Jeg synes det er uprofesjonelt gjort, og jeg har aldri opplevd at det har skjedd på andre butikker. Onecall selger jo også brukte produkter, men de opplyser i alle fall om det, sier Kørling.

Ferdiginnlogget smart-TV

En annen tipser forteller en lignende historie til Tek.no. Iselin Jensen sier foreldrene hennes kjøpte en TV på samme Elkjøp-butikk i Sørlandsparken i Kristiansand.

– Min mor skulle logge inn på Netflix på TV-en, men oppdaget at den allerede var logget inn på noen andres konto. Hun sendte mail til denne personen, som sa at han hadde sendt inn TV-en til reparasjon, da det var noe galt med den. Altså hadde foreldrene mine kjøpt en brukt og reparert TV til full pris, uten å bli informert om at den var brukt og reparert.

Jensen sier Elkjøp og foreldrene kom til en minnelig løsning ved at Elkjøp beklaget og tilbød en bedre TV til samme pris, men hun ønsker likevel å fortelle historien.

Elkjøp: – Skal ikke skje

– Det er utrolig flaut at dette har skjedd, for vi har veldig tydelige rutiner på hva som skal skje med returnerte varer, sier Lars Berg til Tek.no, som er Elkjøps varehussjef på Sørlandssenteret.

Han sier at brukte produkter blir lagt ut til salg igjen i butikken, men da blir de enten satt på spesielt merkede områder, eller med tydelige merkelapper som sier at varene er returnerte eller brukt.

Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly sier at det ikke skal skje at Elkjøp selger brukte varer som nye. Foto: Rune Dyrhaug, Elkjøp

Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly, sier også til Tek.no at dette er veldig uheldig.

– Vi vil aldri med hensikt selge brukte varer som nye. Her har det skjedd en menneskelig feil, og det er vi lei oss for.

– Selger dere tilsiktet brukte produkter som nye og håper at kunden ikke legger merke til det?

– Hos oss er det 50 dager åpent kjøp, noe som vil si at det med jevne mellomrom kommer inn produkter som er åpnet og brukt, som vi selger videre som B-varer. Vi har helt klare rutiner her, disse varene skal tydelig merkes som B-vare og selges rimeligere.

– Her har rutinene imidlertid sviktet, noe som ikke skal skje. Vi beklager oppriktig disse kundeopplevelsene, våre kunder skal selvfølgelig alltid kunne føle seg trygge på sine kjøp hos oss, skriver Bergly i en e-post.