Her «trolles» Googles smarthøyttaler av Burger King

Det er lov å tulle litt med teknologi innimellom, og med ankomsten av smarte taleassistenter er det blitt enda mer fristende å lage morsomme opptrinn på andres bekostning. Dette fikk eiere av Googles smarthøyttaler Google Home nylig erfare, melder blant andre TechCrunch.

Den store hamburgerkjeden Burger King slapp nemlig nylig en TV-reklame som er laget for å aktivere Googles stemmeassistent med frasen «Ok Google».

Leser opp Wikipedia-artikkelen

Frasen ytres på slutten av reklamen fulgt av setningen «hva er en Whopper-burger», noe som visstnok har fått Google Home-høyttalere hjemme hos seere til å lese opp informasjon om kjedens mest kjente burgerprodukt fra Wikipedia-artikkelen. For folk som måtte ha Home-høyttaleren nærme TV-en vil reklamen altså fort bli ganske plagsomme saker.

Google Home var «offeret» denne gangen, men det er nok ingenting i veien for at også andre smarthøyttalere kan trolles på tilsvarende vis. Foto: Skjermdump/YouTube

Som TechCrunch peker på er påfunnet kun irriterende i beste fall, men idéen kan også bidra til å synliggjøre visse sikkerhetsmessige farer og bekymringer knyttet til bruk av smarthøyttalere, samt teknologiske utfordringer man kanskje ikke har tenkt på hittil.

Burger King hadde antakelig ingen onde hensikter med det originale fremstøtet sitt, men Google selv har tilsynelatende tatt det hele relativt alvorlig. Som TechCrunch rapporterte i en annen artikkel har Google Home nemlig nå sluttet å respondere på Burger King-reklamen.

Dette kan altså tyde på at Google har grepet aktivt inn etter at reklamen begynte å rulle på TV, men selskapet har ikke offisielt kommet med noen kommentarer om saken. Under kan du se reklamen det gjelder, som kun varer 15 sekunder.

