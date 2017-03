Her testes rakettmotoren som skal bringe mennesker til Mars

NASA har lagt ut videoer av tester tidligere, og i forbindelse med arbeidet med det nye rakettsystemet SLS (Space Launch System) har byrået nå delt en ny testvideo – denne gangen med 360-graders perspektiv. Det melder NASA på sine hjemmesider.

Motoren som testes i videoen er en såkalt RS-25, som skal bygges inn i den kommende SLS-raketten. Det er denne raketten NASA skal bruke til å sende mennesker til Mars en del år inn i fremtiden.

Skyvekraft på 230 tonn

Videoen lar deg altså rotere fritt rundt på kameraet, som under testen omsluttes fullstendig av røyk og vann. NASA satte opp 360-graderskameraer på ulike steder, blant annet nær den såkalte «ildgropen» og litt lenger unna, hvor det befinner seg et lite publikum.

Her ser man testen fra litt lengre avstand. Foto: NASA

RS-25 har en skyvekraft på 512 000 pund, som tilsvarer cirka 230 000 kilogram, eller 230 tonn. SLS-raketten har til sammen fire slike motorer innebygd, som altså gir en samlet skyvekraft på over 900 tonn.

I tillegg til dette er SLS utstyrt med to kraftige bæreraketter på utsiden som NASA testet i 2015. Disse bærerakettene leverer en en skyvekraft på over 1600 tonn hver, som betyr at SLS-raketten totalt sett byr på over 4000 tonn med skyvekraft. Som NASA påpeker i sitt eget informasjonsdokument tilsvarer dette kraften til 160 000 Corvette-motorer, for å sette det i perspektiv.

Skal bringe astronauter langt ut i rommet

SLS-raketten er bygget som et slags «oppgradérbart» system som skal utvikles videre etter hvert som det oppstår behov. Den ferske design-godkjennelsen gjelder den første SLS-konfigurasjonen, som kalles «Block 1». Det første SLS-oppdraget skal bruke denne konfigurasjonen til å frakte en ubemannet kapsel av den nye Orion-typen ut i rommet og tilbake igjen for å teste systemet.

Deretter skal det andre SLS-oppdraget frakte opptil fire astronauter lenger ut i rommet enn mennesker noensinne har vært, og målet er altså blant annet å komme seg til Mars. Akkurat når det vil skje er ennå uvisst, og de bemannede Mars-reisene ligger nok enda et godt stykke frem i tid. Mer informasjon om NASAs planer for det nye SLS-systemet, inkludert de ulike konfigurasjonene, kan du lese i dette dokumentet, og se også hjemmesiden til prosjektet.

Under ser du videoen av testen.

