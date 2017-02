Facebook-sjefen prøvde ut «Spider-Man»-hansker til Oculus Rift

VR er fremdeles på et tidlig stadium, og det jobbes hardt med å bringe teknologien videre, ikke minst hos Oculus VR, som har bygget et høyteknologisk laboratorium i nettopp det henseende. Nå har vi fått et lite innblikk i hva som foregår i laboratoriet.

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg besøkte nemlig nylig lokalene og la ut et knippe bilder på sin egen Facebook-side.

Testet ut «Spider-Man»-hansker

Den kanskje mest nevneverdige teknologien det jobbes med hos Oculus VR er å bringe hendene inn i VR-verdenen, en sentral oppgave som må løses om VR-opplevelsen skal bli mer naturlig og realistisk.

Etter dette bildet å dømme ser det ut til at også lydforskning står i fokus hos Oculus VR. Foto: Facebook

I denne sammenheng fikk Zuckerberg teste ut et par hansker som tilsynelatende er ment som tilbehør til Rift-brillene. VR-hansker er et konsept vi allerede har sett mange prototypervarianter av, men Oculus' løsning ser etter bildet å dømme ut som en vesentlig mer smidig affære.

– Vi jobber med nye måter å bringe hendene dine inn i virtuell og utvidet virkelighet. Ved å ha på seg disse hanskene kan man tegne, skrive på et virtuelt tastatur og til og med skyte spindelvev som Spider-Man, skriver Zuckerberg på Facebook.

Forsker på mange områder

Facebook-sjefen kan videre opplyse om at forskningsavdelingen hos Oculus VR ellers jobber med avansert optikk, øyesporing, «blandet virkelighet» og nye måter å spore menneskekroppen på. Det er også et prioritert mål å få VR-teknologien inn i et mer håndterlig format, ved å gjøre brillene så små at de kan tas med overalt.

Avdelingen har ifølge Facebook-sjefen til syvende og sist et mål om å la brukere samhandle med den virtuelle verdenen på akkurat samme måte som den fysiske verdenen. Dette er uten tvil et hårete mål, men det er jo godt å vite at det i alle fall jobbes med saken.

